- ALDE a decis sa se retraga din coaliția cu ALDE și, conform anumitor surse, marți, dupa ședința de Guvern, cei patru miniștri ALDE vor demisiona. Numai ca a aparut o mare surpriza: Ramona Manescu, cea care conduce Ministerul de Externe, a decis sa tradeze.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, spune ca cetatenii romani din afara granitelor tarii au acelasi drept de vot ca si rezidentii din Romania, iar obligatia autoritatilor este sa garanteze cetatenilor dreptul de vot. ”Aici nimic nu este negociabil”, spune noul ministru de Externe, potrivit news.ro.Intr-o…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu a declarat, joi seara, ca isi doreste o clarificare astfel incat partenerii americani de la Exxon sa fie convinsi ca Romania este pregatita sa lucreze impreuna pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. ”Dorinta noastra este ca un partener asa cum este Exon sa…

- Ramona Manescu, noul ministru de Externe, a anunțat ca MAE ia in calcul varianta inchirierii de spatii pentru amenajarea secțiilor de votare in orașele in care au existat aglomerari. "Aceasta este o varianta de lucru la care ne-am gandit deja pentru acele sectii in care au fost aglomerari foarte mari,…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca Luminita Odobescu, actualul sef al Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana, ar putea fi numita comisar european din partea Romaniei. Manescu sustine ca trebuie desemnat un om ”cu experienta si care sa fie respectat acolo,…

- In primul interviu ca ministru de Externe, Ramona Manescu a susținut ca dorința Guvernului este ca Exxon "sa ramana", iar "asta inseamna sa facem și noi niște pași in direcția așteptata". In context, ea a precizat ca "diplomația energetica" trebuie sa se implice de acum incolo mai mult astfel incat…

- „Acum, evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca am trecut prin foarte multe etape și absolut in fiecare moment și PE și Comisia au spus ca Romania e pregatita sa intre in Schengen, din punct de vedere tehnic și logistic. Practic, noi funcționam de facto ca…

- „Sunt cu atat mai bucuroasa de aceasta numire, dar mai ales ma simt foarte, foarte responsabila de poziția pe care o am. (...) Vin dupa nume grele și vreau sa demonstrez ca și o femeie se poate ridica la inalțimea funcției pe care o deține", a afirmat Ramona Manescu, joi, la Antena 3, in emisiunea…