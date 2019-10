Stiri pe aceeasi tema

- Candidata umanistilor la alegerile prezidentiale face apel la oamenii politici sa dea dovada de respect atunci cand vorbesc despre doamnele din politica. Ramona Ioana Bruynseels s-a declarat dezamagita de...

- “Strabunica a luat bataie. Bunica a luat bataie. Mama a luat bataie. Cele doua surori ale mele au luat bataie. Intr-o zi, tata a sapat o groapa in curte și a aruncat-o pe mama acolo. A ingropat-o de vie. Da...

- Candidata umanista la președinție, Ramona Ioana Bruynseels, a fost prezenta zilele trecute, in Constanța.Turneul național, in care Ramona Bruynseels și-a propus sa ii asculte pe romani, continua.Zeci de alegatori aflați pe litoralul romanesc au avut ocazia, joi și vineri, sa discute cu candidata…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a promis marti actiuni imediate pentru a proteja femeile de partenerii violenti, lansand un proces de consultare de doua luni pe aceasta tema, relateaza DPA, potrivit Agerpres. "Actele de violenta domestica nu sunt dispute intr-o relatie in care ambele parti sunt…

- Candidata la președinție, Ramona Ioana Bruynseels, a lansat un atac usturator asupra Guvernului cu privire la nivelurile record ale emigrarii, care continua sa afecteze economia Romaniei.Cifrele lansate luna trecuta de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) au constatat…

- O petitie care le cere autoritatilor inasprirea legislatiei privind violentele conjugale in Rusia a reusit sa ajunga la peste 650.000 de semnaturi luni, datorita unei ample campanii pe retelele sociale,...

- Aproximativ 12 bloggerite si activiste ruse, urmarite de milioane de persoane pe diverse platforme, au inceput in urma cu zece zile sa posteze, in semn de protest, fotografii in care sunt machiate pentru a sugera hematoame, taieturi si sange si sloganul "Nu voiam sa mor". Aceasta campanie, la care au…