'Astazi in plimbarea din Constanța, am intalnit-o pe doamna Viorica, inca un om afectat de abuzurile sistemului putred in care traim.

Doamna Viorica tanjește dupa Romania - traiește in Germania, acolo unde si-a gasit un loc de munca din care isi intretine familia. Cu durere in voce mi-a marturisit ca, pur si simplu, s-a saturat sa vina in tara ca vizitator, si ca nu are nici o motivatie sa revina in Romania.' a scris Ramona Ioana Bruynseels pe pagina sa de Facebook.