Ramona Ioana Bruynseels, despre Barna-Cioloș: Să le explice celor care votează! ”Chiar cred ca mulți oameni politici ne iau de fraieri! Ii ascult și ma intreb cum pot sa ii minta pe oameni in fața, fara sa clipeasca macar!? Aș vrea sa imi explice și mie domnul Barna, care candideaza și vrea sa fie președinte, cum il va pune el pe domnul Cioloș prim-ministru? Prin ce prevedere constituționala? Pentru ca draga noastra Constituție spune clar ca președintele "desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament." … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

