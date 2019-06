''In primul rand este inedit pentru Romania. Este prima femeie candidat președinte. In al doilea rand, experiența ei raportata la ceea ce a studiat in decursul anilor și dorința de a schimba și se implica pentru viitorul copiilor ei și multe alte lucruri pe care le vom ulterior'', a declarat Cristian Piedone, dupa Congresul Umaniștilor, pentru DCNews.

Totodata, Cristian Popescu-Piedone a declarat ca lansarea candidaturii la alegerile prezidențiale va avea loc pe 7 iulie.

''Lansarea in premiera va avea loc la Sala Polivalenta, pe 7 iulie'', a adaugat recent numitul președinte al Consiliului…