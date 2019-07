Stiri pe aceeasi tema

- „Iata-ma intr-un al Romaniei un loc care ar trebui sa primeasca mult mai multa atenție din partea noastra a tuturor – Delta Dunarii. Intrat in patrimoniul mondial UNESCO din 1991, a doua mare Delta Europei și cea mai bine conservata Delta Europei iși așteapta in continuare turiștii”, este mesajul…

- In discursul sau, candidata umanista a spus: „Un om potrivit in poziția potrivita poate schimba Romania in bine. Acesta este obiectivul candidaturii mele. Acesta este motivul pentru care vreau sa raman și sa muncesc in Romania și am incredere ca, impreuna cu dumneavoastra, romanii deștepți, harnici,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri seara, dupa o vizita in judele Braila, Galati si Tulcea, ca a vazut la reprezentantii partidului de acolo dorinta de implicare. “Acest lucru ne incurajeaza sa mergem si in celelalte judete si sa avem la final un rezultat foarte bun la alegerile prezidentiale,…

- "In funcție de varsta și contextul personal al fiecareia, mergem la școala, la universitate, la serviciu, la serbarea copiilor, la aniversarile parinților, la petrecerile prietenilor, la piața, ținem casa, facem mancare, punem ceasul sa sune, zambim, iubim, suferim. Pe scurt, participam, mereu din…

- Ramona Bruynseels, fosta șefa de promoție de la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca și masteranda la aceeași facultate este singura femeie care candideaza la președinția României în noiembrie 2019. Din decembrie 2018, Ramona Ioana Bruynseels, candidata…

- Imaginile socante au fost surprinse sambata in zona localitatii Sulina, scrie Ziarul de Tulcea. Herghelia de cai traversa un canal, iar animalele au fost dezorientate de o barca ce probabil incerca sa ii grabeasca. Mai multi cai au fost luati de curent si s-au inecat. Videoclipul poate fi vazut AICI!

- Ramona Ioana Bruynseels, candidata la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste este consilier de stat pentru mediul de afaceri in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila. Avand un...

- "Nu putem discuta despre relansarea pescariilor din Delta, daca nu repunem fostele amenajari la locul in care erau inainte de 1989, evident retehnologizate. Delta Dunarii poate deveni prin aceste incinte cel mai mare producator de peste bio din Europa. Nu vom putea produce niciodata peste bio in…