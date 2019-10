Ramona Ioana Bruynseels, avertisment înainte de prezidenţiale: Anumite privilegii, eliminate "Trebuie reevaluate toate aceste privilegii. Daca un magistrat, prin natura funcției și cazurilor in care decide, este expus, bineințeles ca trebuie sa ii asiguri protecție. Tot ce este justificat trebuie sa ramana. Nu trebuie sa dam cu barda, sa taiem tot ce e bun și ce e rau. Insa ce nu se justifica nu trebuie sa se mai regaseasca" a spus Ramona Ioana Bruynseels. Mai multa responsabilitate pentru politicieni Mai multa responsabilitate pentru politicieni "Hai sa vedem de la caz la caz unde sunt cu adevarat privilegii care trebuie sa dispara. Economisim și bani și dam semnalul intregii societați ca toți raspundem in fața… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Daca eu aș fi președintele Romaniei, nu aș fi de acord ca greșeala unora sa fie greșeala intregii țari. Nu aș fi de acord sa se vorbeasca de Romania pentru ca a greșit cineva ca despre o țara a corupților, o țara in care se intampla lucruri urate. Aș ține mult mai mult la imaginea Romaniei, nu numai…

- Pana in data de 3 octombrie, 14 candidati pentru alegerile prezidentiale au fost validati si si au depus declaratiile de avere si de interese pentru postul vizat. Printre ei se numara si Ramona Ioana Bruynseels, candidat sustinut de Partidul Puterii Umaniste. La data de 22 septembrie, si a completat…

- Candidatul umanist la Presedintie, Ramona Ioana Bruynseels, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central. „Am depus astazi 280.945 de semnaturi. Ținand cont de faptul ca eu am aparut pe scena...

- In Romania exista in prezent un val al schimbarii si, din acest punct de vedere, tara se afla intr-un moment de cotitura, dar nu are nevoie de dezbinare si extremism, a declarat, joi, la Piatra-Neamt,...

- Codrin Ștefanescu ii avertizeaza pe colegii sai din PSD, dupa Congresul in care Viorica Dancila a fost desmnata candidat la prezidențiale, sa-și asume rezultatul final, pentru ca asta au...

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, ii avertizeaza pe cei din PSD, dupa Congresul in care Viorica Dancila a fost desmnata candidat la prezidențiale. Ștefanescu le transmite liderilor sa-și asume rezultatul final, pentru ca asta au ales in unanimitate.Citește și: SONDAJ CURS…

- Candidata Partidului Puterii Umaniste, Ramona Ioana Bruynseels, la prezidențiale, este sotie, mama, profesionist de cariera si, mai nou, candidat la Cotroceni. Candidata umaniștilor are doua fiice:...

- Ramona Ioana Bruynseels, candidata umaniștilor la alegerile prezidențiale, reacționeaza la anunțul facut de prezidențiabilul USR, Dan Barna, potrivit caruia daca caștiga alegerile prezidențiale, il va pune...