Ramona Ioana Bruynseels: A venit vremea unui guvern de uniune națională! Centrul municipiului Pitești a fost gazda intalnirii dintre sute de argeșeni și Ramona Ioana Bruynseels. Oamenii au avut prilejul sa transmita direct candidatului la alegerile prezidențiale ce fel de președinte iși doresc, care sunt problemele cu care ei se confrunta, dar și posibilitatea de a-și exprima increderea in candidatul umanist, oferind semnaturi de susținere. „Imi doresc sa votați cu sufletul, cu cel sau cu cea care va inspira incredere. Altfel, Romania va persista in același sistem care ne-a adus in punctul in care suntem și iși va rata șansa de schimba macazul catre o societate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

