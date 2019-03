Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii sunt salvatori la orice ora din zi și din noapte. Instinctele de eroi iese la suprafața ori de cate ori este nevoie.Vorbim de aceasta data ... The post Cand nu se lupta cu focul, „dau viața”. Trei pompieri au fost „moașe” pentru un baiețel nascut pe drumul spre spital appeared first on Renasterea…

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Fetita cu zambet de soare isi cauta din priviri parintii si ii intreaba, tot din priviri, cat va mai dura cosmarul. Imposibil pentru ei sa ii explice ca raspunsul depinde de 165.000 de euro care ii pot salva viata sau de 80.000 de oameni care doneaza cate 2 euro. Acum un an si 8 luni, doua fetite, gemene,…

- Locuitorii și turiștii care vor sa ajunga in stațiunea Slanic Moldova din județul Bacau sunt nevoiți sa aleaga o ruta ocolitoare, dupa ce joi dimineața drumul de la intrarea in „Perla Moldovei” s-a surpat. Potrivit Centrului INFO TRAFIC al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sandu Lungu a ajuns pe mana medicilor inca de la inceput de an. Acesta a fost operat. Sandu Lungu, unul dintre cei mai cunoscuți luptatori de la noi, a avut probleme de sanatate inca de la inceputul acestui an. In urma cu cateva zile, sportivul a ajuns pe mana medicilor. Acesta a fost operat. "In cateva…

- O tanara din Bistrita a furat dintr-o locuinta un plic, crezand ca are bani in el. Insa, surpriza! Plicul continea un card, care avea si PIN-ul trecut. Astfel, tanara a petrecut 2 luni de zile ca o milionara, cheltuind nu mai putin de 22.000 lei.

- “Inima imi canta de bucurie! Campania de strangere de fonduri s-a incheiat cu succes. Mulțumesc din suflet tuturor celor care ați contribuit la asta. M-ati ajutat, nu doar sa am parte de sarbatori de poveste, dar și sa inchei anul motivata și incarcata cu speranța știind ca exista atat de mulți oameni…