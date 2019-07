Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier de stat Ramona Ioana Bruynseels si-a lansat, duminica dupa-amiaza, candidatura la Presedintie, din partea Partidului Puterii Umaniste, fiind prima persoana care intra oficial in cursa pentru prezidentiale. Bruynseels, care este prima femeie candidat la Presedintie, a vorbit in discursul…

- Fostul consilier de stat in Aparatul de lucru al premierului Ramona Ioana Bruynseels isi lanseaza, astazi, candidatura la Presedintie, din partea Partidului Puterii Umaniste. Lansarea candidaturii la Presedintie a Ramonei Ioana Bruynseels, candidat al Partidului Puterii Umaniste, este programata…

- Fostul consilier de stat in Aparatul de lucru al premierului, Ramona Ioana Bruynseels, isi lanseaza, astazi, candidatura la Presedintie, din partea Partidului Puterii Umaniste. Lansarea candidaturii este programata la ora 13.00. De profesire jurist, Bruynseels a urmat, in perioada 2014-2015, Univesitatea…

- Ramona Bruynseels, fosta șefa de promoție de la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca și masteranda la aceeași facultate este singura femeie care candideaza la președinția României în noiembrie 2019. Din decembrie 2018, Ramona Ioana Bruynseels, candidata…

- Mama lui Radu Mazare e extrem de bucuroasa ca fiul ei se insoara, chiar daca nunta care va avea loc la Penitenciarul Rahova nu va fi așa cum a visat de ani buni.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total la adresa lui Klaus Iohannis: 'Romania are la Cotroceni un trantor solemn,…

- Mircea Badea a analizat, joi seara, pe pasa cu "Sinteza zilei", fotografia zilei de joi, un instantaneu de la semnarea acordului politic inițiat de președintele Klaus Iohannis.Alaturi de șeful statului apar liderul USR, Dan Barna, in stanga acestuia, liderul PNL, Ludovic Orban, in dreapta…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si-a ales sambata, in congres, noua conducere si si-a desemnat candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale, ea fiind votata in unanimitate pentru aceasta…

- Președintele USR, Dan Barna, va fi in aceasta seara, de la ora 21.00, invitatul lui Mihai Gadea la "Sinteza zilei". Liderul USR va explica ce plan are partidul sau dupa victoria de la europarlamentare....