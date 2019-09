Ramona Badescu este insarcinata, dar nu vrea sa spuna cine e tatal!

Stiri pe aceeasi tema

- Nelson Mondialul, tatal lui Livian, a dezvaluit intr-un vlog faptul ca Livian vrea sa vina acasa cu Bianca, scrie kanald.ro. Acesta a inceput deja sa se gandeasca la pregatirile de nunta si la cum va decurge totul. Nelson Mondialul s-a gandit si la numele pe care il va pune nepotului sau.…

- Fashion-editorul Iulia Albu a dezvaluit care este relația fiicei sale cu iubitul sau. Iulia Albu a facut dezvaluiri despre viața sa intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro. Vedeta a explicat cum se ințelege fiica sa, Mikaela, cu Mike, iubitul sau. Iulia Albu, alaturi de fiica sa și…

- Oana Andoni traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și se pregatește sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Prezentatoarea Știrile PRO TV este emoționata și entuziasmata ca in curand va incepe o noua etapa importanta din viața ei. „Nu pot sa spun ca aceasta veste ne-a luat prin…

- Milla Jovovich, in varsta de 43 de ani, a anunțat, miercuri, pe Instagram, ca este insarcinata cu o fetița. Actrița a explicat fanilor ca, din cauza varstei si a faptului ca a pierdut anterior o sarcina, sentimentele ei cu privire la sarcina au oscilat "intre bucurie si groaza". Actrița din "Fifth Element"…

- Anne Hathaway a anuntat pe Instagram ca este insarcinata cu al doilea sau copil, potrivit CNN. Langa o fotografie a sa, in care se vede ca sarcina este destul de inaintata, actrita americana a scris mesajul „Nu este pentru un film”. Cu aceasta ocazie, Anne și-a aratat sprijinul pentru femeile care se…

- Alina Pușcaș este insarcinata in luna a noua și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor cand va avea loc momentul emoționant. „2 weeks and some days to go but Big Mama is still going out ??❤️ #pregnant #nightout…

- Bar Refaeli și soțul ei, Adi Ezra, vor deveni parinți pentru a treia oara, informeaza contactmusic.com. Vedeta in varsta de 34 de ani – care are doua fetițe cu soțul ei, pe Liv, in varsta de doi ani, și pe Elle, in varsta de 20 de luni – a anunțat ca este insarcinata, prin intermediul […]