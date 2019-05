Râmnicu Vâlcea acceptat printre oraşele europene care susţin protecţia climei prin proiectul BEACON Potrivit sursei citate, la intalnire sunt asteptati sa soseasca reprezentanti din Germania, Cehia, Polonia, precum si din celelalte orase din Romania care fac parte din acest proiect, initiat si finantat de Ministerul Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii si Securitate Nucleara.



"Ramnicul se alatura astfel altor 33 de municipalitati din Republica Ceha, Grecia, Polonia, Bulgaria, Portugalia si Germania intr-un demers de diseminare a bunelor practici privind masurile de reducere a emisiilor, cu accent pe sectoarele cladiri, transport, mica industrie si agricultura.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

