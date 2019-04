RAMMSTEIN a dezvaluit coperta si tracklist-ul noului album

Stiri pe aceeasi tema

- BTS este prima trupa coreeana care urca pe prima pozitie in clasamentul albumelor muzicale in Marea Britanie, informeaza vineri Press Association. Formatia k-pop a debutat in fruntea topului britanic de saptamana aceasta cu nou lor EP ''Map of the Soul: Persona'', care s-a vandut in…

- Cantareata Madonna a dezvaluit miercuri seara numele colaboratorilor si titlurile pieselor incluse pe urmatorul ei album de studio, "Madame X", dar si data de lansare a acestui material discografic, informeaza variety.com. Artista americana a publicat in ultima perioada multe mesaje pe…

- CHIȘINAU, 2 apr – Sputnik. Ultimul videoclip al trupei Rammstein a provocat discuții aprinse și în contradictoriu, bloggerii, vlogerii și chiar unii analiști politici încercând sa întrevada un mesaj politic ascuns al muzicanților. Într-adevar, noua producție este…

- Trupa bucureșteana de metal progresiv Days Of Confusion a lansat joi, 21 martie, videoclipul piesei “The Guest”, in cadrul Mastering The Music Business Showcase Festival de la Fratelli Club. “The Guest” este extras de pe albumul de debut al trupei – “Yin & Out”. Urmarește videoclipul aici: https://youtu.be/clnD7ArZKVc…

- Melodiile lui Michael Jackson au fost eliminate din playlist-urile postului BBC Radio 2.Decizia a fost luata in contextul in care Channel 4 va difuza „Leaving Neverland”, un documentar despre copiii pe care i-ar fi abuzat Regele muzicii pop.

- Randi a explicat care este relația dintre el și compozitorul Marius Moga. Randi și Marius Moga au facut parte din proiectul Morandi, cu ani in urma. Despre inceputurile lor și-a amintit Randi in cadrul emisiunii Click! tv. "Imi amintesc de primul concert care a fost la Brașov, aproape cu 15 ani in urma,…

- Ariana Grande a dezvaluit data lansarii noului sau album "Thank U, Next", informeaza Press Association. Vedeta pop americana a impartasit fanilor lista de melodii a noului album pe Instagram, anuntand totodata data de lansare a acestuia: 8 februarie. Albumul contine 12 melodii,…