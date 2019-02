Stiri pe aceeasi tema

- OSCAR 2019. Rami Malek a fost desemnat cel mai bun actor de catre Academia Americana de Film, legendei rock Freddie Mercury, în pelicula Bohemian Rhapsody, însa în momentul în care a ajuns pe scena, el a fost surprins de

- PREMIILE OSCAR 2019 // Cea de-a 91-a ediție a galei premiilor Oscar, cel mai așteptat eveniment al anului din cinematografie, ne-a ținut cu sufletul la gura in noaptea de duminica spre luni. Pelicula „Green Book" a caștigat premiul de cel mai bun film al anului, devansand „Roma", in timp ce Rami Malek…

- ”Green Book” primește premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj la Gala de decernare a premiilor Oscar 2019 din acest an. ”Green Book” a fost regizat de Peter Farrelly. Alfonso Cuaron a fost desemnat cel mai bun regizor pentru lungmetrajul sau in alb și negru, ”Roma”. Acesta este cel de-al patrulea…

- Rami Malek a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Bohemian Rhapsody", la cea de-a 91-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Mediafax.Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star…

- Lungmetrajul "Green Book" a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 91-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde productia "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat cantaretului Freddie Mercury si trupei sale, Queen, a castigat patru trofee.…

- Prezentam mai jos lista completa a castigatorilor celei de-a 91-a editii a premiilor Oscar, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.Vezi și: Verificari oficiale europene in Comertul online. S-au gasit mari privind prezentarea preturilor si ofertelor speciale la 60%…

- PREMIILE OSCAR 2019. Gala va fi transmisa in direct de postul american ABC si va fi difuzata in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume. Editia din acest an nu va avea un maestru de ceremonii, dupa renuntarea comicului Kevin Hart, anuntat initial ca prezentator al galei, rolul acestuia fiind…

- Filmul „Bohemian Rhapsody" a fost marele castigator al celei de-a 76 a editie a Globurilor de Aur. Biografia trupei Queen si a lui Freddy Mercury a obtinut doua premii considerabile; pentru cel mai bun film drama si pentru cel mai bun actor intr-o drama, Rami Malek.