Stiri pe aceeasi tema

- Rami Malek, recent laureat cu Oscar pentru 'Bohemian Rhapsody', este in negocieri pentru a juca personajul negativ in viitorului film cu James Bond, potrivit site-ului de specialitate Collider, citat joi de EFE.

- Lungmetrajul "Green Book" a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 91-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde productia "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat cantaretului Freddie Mercury si trupei sale, Queen, a castigat patru trofee.…

- Criticii de la Variety si The Hollywood Reporter au intocmit liste cu cine va castiga si cine ar trebui sa castige trofeele acordate de Academia Americana de Film pe 24 februarie, la Los Angeles. Lungmetrajul „Roma” si realizatorul Alfonso Cuaron, actorii Rami Malek si Glenn Close sunt dati ca favoriti,…

- Votul membrilor Academiei s-a incheiat marti dupa-amiaza, iar criticii de film si-au exprimat parerile, scrie news.ro. Ei vorbesc despre cateva posibile surprize, insa, avand in vedere palmaresul pe care il au deja unele dintre filme, este greu de crezut ca vor exista la cele mai importante categorii.…

- Viata cantaretei canadiene Celine Dion va fi transpusa in filmul 'The Power of Love', un 'biopic' pe care il pregateste studioul Gaumont, care o va avea ca protagonista si regizoare pe actrita si cantareata franceza Valerie Lemercier, potrivit site-ului de specialitate Variety, citat joi de EFE,…

- Actrita americana Sondra Locke, nominalizata la Oscar si Globul de Aur, fosta partenera de viata a actorului Clint Eastwood, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat in noaptea de joi spre vineri presa din Statele Unite, citata de AFP. Artista a murit pe 3 noiembrie in California, potrivit…

- Actrita Lea Seydoux revine in seria James Bond, reluandu-si rolul din filmul "Spectre", cel al psiholoagei Madeleine Swann, conform unei informatii publicate de Variety. Daniel Craig revine de asemenea in rolul celebrului agent 007, iar Cary Joji Fukunaga scrie scenariul noului film pe care-l va si…

- Actrita americana Anne Hathaway negociaza cu studioul Warner Bros. pentru a juca intr-un film cu actori reali, inspirat din animatia ''Sesame Street'', potrivit site-ului de specialitate Collider, citat joi de EFE. Jonathan Krisel, unul dintre creatorii serialului "Portlandia",…