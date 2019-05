Ramazan 2019 - Musulmanii din România încep postul cel aspru Membrii comunitatii musulmane din Romania vor celebra luni, 6 mai, la ora 03.45, inceputul Lunii Sfinte Ramazan 2019, perioada in care credinciosilor le este interzis sa se hraneasca si sa se hidrateze, din zori de zi pana la apusul soarelui, informeaza Seful Cultului Musulman din Romania, Muftiul Muurat Iusuf. Ramazan - semnificație Ramazan - semnificație Potrivit sursei citate, Luna Ramazan semnifica, in religia islamica, inceputul revelarii Coranului Cel Sfant, de catre Ingerul Gavril, Profetului Muhammed, eveniment ce se considera a fi avut loc in Noaptea Sfanta de Kadir, a 27-a noapte din Luna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

