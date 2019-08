Stiri pe aceeasi tema

- Scene de film horror: Vezi cum a scapat criminalul din Caracal de trupul Alexandrei! Alexandra a avut parte de un final crunt: detalii despre felul in care a fost arsa au fost date chiar de catre Gheorghe Dinca. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International…

- Alexandru Cumpanasu a declarat, vineri seara, ca familia Alexandrei Macesanu a fost sunata de ministrul Justitiei, Ana Birchall, care a transmis ca ADN-ul din oasele gasite in butoi, la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al fetei. Astfel, se confirma ceea ce Gheorghe Dinca declarase…

- Unchiul Alexandru Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a anunțat pe Facebook ca va cere și o expertiza internaționala in cazul oaselor gasite de anchetatori in casa criminalului din Caracal. Mesajul lui Cumpanașu vine in condițiile in care IML a confirmat, vineri seara, ca oasele ridicate din casa lui Gheorghe…

- Ancheta continua, sambata, in Caracal, la casa lui Gheorghe Dinca, dupa ce familia Alexandrei a primit vestea ca fata lor a fost ucisa. ADN-ul din oasele și cenușa recoltate coincid cu cele ale copilei care a sunat de trei ori la 112, pentru a fi salvata, fara succes.Alexandru Cumpanașu a…

- „Dupa-amiaza a fost finalizat un raport preliminar la Institutul de Medicina Legala. Medicii legisti spun ca ramasitele oaselor arse in soba improvizata de la casa criminalului ar fi oase umane, care ar putea apartine unor copile cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani", a spus Mirela Voicu, citand surse…

- Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, ca in raportul preliminar al IML legiștii au scris ca ramașițele osoase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12-17 ani.NU exista pana acum nicio informație ca ramașițele ar aparține…

- Detalii cutremuratoare in cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Este vorba despre o a treia victima! Potrivit ultimelor informatiil, in casa acestuia ar fi fost gasit telefonul Alexandrei Goghez, adolescenta gasita fara suflare in parcul Nicolae Romanescu, in 2015. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…