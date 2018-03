Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe ambasadorul Spaniei la Bucuresti, Ramiro Fernandez Bachiller, discutiile concentrandu-se asupra modalitatilor concrete de relansare a dialogului politic bilateral, dinamizare a cooperarii sectoriale, in perspectiva organizarii sedintei comune de Guvern,…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- Campioana mondiala Gianina Beleaga povestește caznele cantonamentului din Spania, de ce nu iubesc canotorii aceasta perioada a anului și ce face in puținul timp liber pe care-l are. Undeva la nord-vestul Spaniei, in Galicia. Layas se numește localitatea unde lotul olimpic de canotaj al Romaniei se pregatește.…

- FC Barcelona a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Atletico Madrid, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei, in care Lionel Messi a marcat golul 600 din cariera. Messi a inscris in minutul 26. Este al 539-lea gol marcat de argentinian pentru FC Barcelona.Lionel…

- Rugby Romania - Rusia pe Cluj Arena. Oaspetii, pregatiti de un antrenor irlandez Nationala Rusiei, adversara Romaniei de sambata din etapa a 3-a a Rugby Europe International Championship (REIC), l-a adus pe banca tehnica pe irlandezul Mark McDermott, care l-a inlocuit pe Aleksandr Pervuhin. Primul meci…

- Formatia Real Madrid a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Espanol Barcelona, in etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Moreno, in minutul 90+3.Tot marti se mai joaca meciul Girona - Celta Vigo, iar miercuri au loc partidele…

- Real Madrid a castigat fara emotii partida disputata pe teren propriu in compania celor de la Deportivo Alaves, scor 4-0, contand pentru etapa a XXV-a din La Liga. Cristiano Ronaldo a fost eroul madrilenilor, starul portughez reusind sa inscrie de doua ori. Echipa lui Zinedine Zidane a ajuns la a patra…

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat o pozitie, de pe locul 15 pe locul 16, in clasamentul mondial, dupa infrangerea surprinzatoare in fata Spaniei, de duminica, din Rugby Europe International Championship (REIC). Potrivit World Rugby, Romania a pierdut 1,34 puncte dupa esecul de la…

- Reprezentativa Romaniei a cedat jenant in fata nationalei Spaniei, scor 10-22 (3-13), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid. Dupa acest esec total nescontat, tricolorii mai pastreaza doar sanse teoretice de a accede la Cupa…

- Nationala de polo a remizat sambata, in grupa A a preliminariilor Europa Cup, cu reprezentativa Georgiei, scor 5-5, la turneul de la Kecskemet.Scorul pe reprize a fost 1-0, 0-4, 3-1, 1-0. Pentru Romania au marcat Radu, Negrean, Fulea, Gergelyfi si Oanta, cate un gol, iar de la Georgia…

- Imaginile cu cladirea degradata a Cazinoului au ajuns și în presa din Australia. Jurnaliștii straini noteaza ca, din luna ianuarie, simbolul Constanței se situeaza în primele 7 cele mai periclitate cladiri din Europa. Fotojurnalistul Jakub Kyncl a primit permisiunea din partea primariei…

- In ziua de 15 februarie 2018, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.In cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit prima sa tripla din acest sezon pentru Real Madrid, in partida castigata pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 5-2, in fata formatiei Real Sociedad, sambata seara, in cadrul etapei a 23-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Starul…

- Portarul Thibaut Courtois, a carui soție și cei doi copii traiesc in capitala Spaniei, o invita pe Real Madrid sa-l transfere: "Daca ma vor, sa ia legatura cu Chelsea". Vești excelente pentru Real de la Londra. Ținta madrilenilor de mai mulți ani, portarul Thibault Courtois e gata s-o lase pe Chelsea…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- FC Sevilla, echipa calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor, a fost invinsa fara drept de apel, cu scorul de 5-1, pe terenul formatiei SD Eibar, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata sambata. Gazdele au inceput meciul in forta…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Saptamana viitoare, Franta va preda peste 3,000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa peste doar sase luni de zile Spania, in mod voluntar, va returna acest teritoriu Frantei, fapt ce se repeta de peste 350 de ani.

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- FCSB are și susținatori romani in Cala de Mijas (Spania), unde disputa cel de-al doilea cantonament din aceasta iarna. Un lautar roman plecat de 17 ani din Braila canta pe strazile Spaniei și ii surprinde pe iberici cu melodiile sale la acordeon. E suporter al FCSB-ului și al lui Marius Lacatuș. Costel…

- Ramasitele pamântesti ale Regelui Carol al II-lea și ale Reginei-mama Elena vor fi mutate în primavara în Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Petrele tombale sunt deja gata.

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Cativa mesteri populari din cadrul Scolii Populare de Arta Targu Jiu sunt prezenti zilele acestea la Targul International de Turism „Feria International de Turismo", eveniment care se desfasoara in capitala Spaniei...

- Ramasitele pamantesti a cel putin 32 de persoane au fost descoperite in gropi comune in statul mexican Nayarit (centru-vest), au anuntat marti autoritatile locale, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. ''Prima groapa comuna a fost localizata sambata. Ea continea osemintele a noua persoane''…

- Peste un 1,1 milioane de evrei au fost ucisi in Lagarul de exterminare KL Auschwitz II Birkenau, intre anii 1940 si 1945. Infiintat in Polonia si comandat de nazisti, a fost cel mai mare lagar de exterminare cunoscut lumii. Ramasitele lui au fost transformate intr-un complex muzeal vizitat de milioane…

- Europarlamentarul Daniel Buda îi cere președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia masuri fața de ”gestul extremiștilor maghiari”. ”Atitudinea instigatoare a gruparii extremiste maghiare este inacceptabila într-o…

- Un avocat din Baia Mare a fost trimis in judecata, pentru acuzatia de complicitate la santaj. Spune, insa, ca starea de fapt a fost denaturata, el nefacand altceva decat sa-si exercite meseria. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta toate itele povestii cu iz de telenovela.A (VEZI SI: Cine…

- Ultima oara cand a aparut in public a fost cu ocazia participarii la inmormantarea Regelui Mihai I in Romania, pe 16 decembrie, iar acum fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a participat alaturi de familie la Ziua Epifaniei. Pe 6 ianuarie familia regala a Spaniei s-a reunit pentru o sarbatoare importanta,…

- Zinedine Zidane, sub presiune la Real, dupa ce campioana Spaniei a comis inca un pas greșit și a ramas la 16 puncte in urma liderului Barcelona. Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat dupa egalul (2-2) din deplasare cu Celta Vigo, duminica seara, in cadrul etapei a 18-a…

- Formatia Betis Sevilla, cu fundasul Alin Tosca pe banca de rezerve, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-3, echipa FC Sevilla, in etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei.Pentru FC Sevilla au marcat Ben Yedder (13), Kjaer (40) si Lenglet (67), anunța News.ro. Golurile formatiei…

- Riscul de avalansa a atins un nivel maxim joi in Alpii francezi, dupa trecerea furtunii Eleanor deasupra Europei Occidentale, unde acest fenomen meteorologic extrem a facut patru victime in Franta si Spania si a stimulat mai multe incendii in Corsica, informeaza AFP. Timp de peste 24 de…

- Internationalul portughez Cristiano Ronaldo a inceput anul 2018 in tara sa natala, la Funchal, capitala arhipelagului Madeira, inconjurat de principalele trofee pe care le-a cucerit pe parcursul prestigioasei sale cariere, informeaza agentia EFE. Atacantul lui Real Madrid a petrecut noaptea dintre ani…

- Numarul angajatilor din Europa a trecut in sfarsit de nivelul de dinaintea crizei, insa cresterea numarului locurilor de munca este foarte inegal distribuita, scrie Deutsche Welle. Boom-ul economiei germane continua. Un studiu realizat de firma de consultanta EY releva faptul ca in Germania…

- Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost desemnat jucatorul anului, iar tehnicianul formatiei din capitala Spaniei, francezul Zinedine Zidane, antrenorul anului, in cadrul Globe Soccer Awards. Real Madrid a fost votata echipa anului.

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe a recunoscut miercuri, intr-un interviu pentru ziarul Marca, faptul ca a discutat cu Real Madrid inainte sa semneze in vara acestui an cu Paris Saint-Germain, insa a adaugat ca nu mai viseaza un transfer la echipa din capitala Spaniei, scrie AFP. "Au fost…

- Rudele si prietenii victimelor prabusirii avionului ce efectua zborul MH17 la 17 iulie 2014, in estul Ucrainei, au denuntat duminica tratamentul 'nerespectuos' fata de ramasitele umane descoperite la locul tragediei de catre jurnalisti, transmite AFP.''Circumstantele acestor descoperiri sunt…

- Angajatii unui camin de batrani dintr-o localitate spaniola unde unul din cinci locuitori este somer au castigat vineri peste zece milioane de euro la traditionala loterie de Craciun din Spania, relateaza AFP. Angajatii caminului "Sagrado Corazon", din orasul Campo de Criptana (centrul…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Guvernul central al Spaniei a ordonat organizarea imediata a alegerilor in Catalonia pentru 21 decembrie, pentru a fi ales un nou parlament regional, dupa referendumul de independența din 1 octombrie, pe care Madridul l-a declarat ilegal și nul

- Alegeri cruciale in Catalonia. Alegatorii sunt așteptați la urne, in cadrul unui scrutin urmarit cu atenție de Madrid, in urma referendumului controversat pentru independența. Astfel, cataloanii decid astazi daca ii mențin la putere pe liderii separatiști inculpați de justiție pentru o tentativa de…

- Aproximativ 5,5 milioane de catalani cu drept de vot sunt chemati joi la urne pentru a decide daca separatistii urmeaza sa ramana la putere in regiunea lor, la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, relateaza AFP si DPA. …

- Piețele Clujului, raiul profitorilor FOTO Halele agroalimentare ale Clujului sunt concepute pentru a ajuta micii producatori locali sa vanda ceea ce au in gradina sau pe camp, iar pe locuitorii din oraș sa aiba acces la produsele de aici. De fapt unii se folosesc de acest pretext pentru a vinde marfuri…

- Ramasitele pamantesti ale regelui Victor Emanuel al III-lea, care a condus Italia in timpul celor doua razboaie mondiale si a murit in exil in 1947, au fost transportate din Egipt in Italia, duminica, pentru a fi reinhumate, relateaza Reuters.