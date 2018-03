Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele lui Dali au fost ingropate din nou, dupa ce fusesera exhumate pentru realizarea unui test de paternitate, cerut de o femeie care susținea ca este fiica marelui pictor, scrie AFP. Fundația care administreaza proprietațile și averea lasata de Salvador Dali, a anunțat, sambata, ca ramașițele…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Vestea ca fermecatorul Enrique Iglesias și iubita lui, fosta tenismena Anna Kournikova, au devenit parinți a luat prin surprindere ziarele din întreaga lume. Gemenii pe nume Nicholas și Lucy s-au nascut în decembrie 2017, la Miami.

- 'Profesorul Hawking a fost o persoana unica, de care ne vom aduce aminte cu afectiune, nu doar la Cambridge, ci in intreaga lume', a declarat Stephen Toope, vicepresedintele Universitatii Cambridge, unde Hawking a studiat si a lucrat. 'Contributiile sale exceptionale la cunoasterea stiintifica, la…

- Miercuri, 14 martie a.c., de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio, alaturi de invitații speciali, sopranele Cristina Radu și Antonela Barnat, de tenorul Adrian Dumitru și de basul Iustinian Zetea, invita publicul, in așteptarea sarbatorilor pascale, la un concert de piese…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Finalizat in 1790, Panteonul Francez este un mausoleu neoclasic situat in cartierul Latin din Paris. In interiorul cladirii se afla ramasitele multor personalitati marcante ale Frantei, inclusiv Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Huge...

- PAUL WALKER. Paramount Networks au anuntat ca va lansa in 2018 un documentar despre Paul Walker, care va cuprinde mai multe interviuri cu diverse persoane din viata actorului. Actorul, unul dintre cei mai indragiti din seria Fast and Furious, a murit in 2013, dupa un accident de masina. Acesta a…

- Atunci cand se vorbeste despre Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, nu poti sa nu te gandesti la ierarhul Ioan Ignatie Papp, episcopul Marii Uniri. Asta ne spune neobositul profesor Cristian Stoica, cel care, alaturi de elevii sai, „rasfoiesc” file din istoria Romaniei…

- Serena Williams, cea mai titrata jucatoare din Era Open, s-a aflat la un pas de moarte in urma cu doar cateva luni! Dezvaluirea socanta a fost facuta chiar de Serena, care si-a deschis sufletul in fata jurnalistilor de la CNN. Serena Williams (36 de ani) a povestit ca starea ei de sanatate…

- „Atacantul argentinian Esteban Ciaccheri (nascut pe 20 mai 1991, testat de echipa noastra) și fundașul Iulian Carabela (nascut la 11 aprilie 1996, ultima data la Juventus București) au semnat cu Poli Timișoara angajamente pana-n vara, cu opțiune pentru inca un sezon”, este ultimul anunt facut de prim-divizionara…

- O veste dureroasa a intristat meleagurile bacauane in seara de vineri 16 februarie: inima parintelui Arhimandrit Arsenie Voaideș, staretul Manastirii “Schimbarea la Fata” – Sfantul Sava de la Berzunti a incetat sa mai bata! Nascut in zona montana a judetului Neamt la 24 ianuarie 1951 (in comuna Damuc),…

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016 dupa o lupta dura cu o forma de cancer, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe necunoscute legate de viata sentimentala a artistului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BOMBA. Cea pe care Aurelian Preda o dadea…

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- Presupusa fiica a principelui Nicolae a implinit 2 ani. Mama fetiței, Nicolae Carjan, a postat pe o rețea de socializare o fotografie cu Iris Anna. „Petrecerea a inceput inca de dimineața! La mulți ani, draga mea Iris Anna! Iți mulțumesc pentru tot ceea ce m-ai invațat in acești doi ani de cand ai…

- Nascut la 8 februarie 1943 la Calnic-Reșița, ilustrul compozitor și dirijor muncește mai mult de cand a ieșit la pensie. Il intalnim deseori pe strada, parcandu-și mașina, facandu-și cumparaturile la supermarket sau aplaudat pentru prezența in salile de spectacole și la diferite evenimente…

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- Kylie Jenner a nascut o fetita, iar informatia a fost confirmata chiar de ea, duminica. Este primul copil al lui Jenner, devenita celebra datorita reality show-ului Keeping Up with the Kardashians, noteaza BBC.

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

- Cetateanca uzbeka a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, in Sankt Petersburg, pentru ca si-a vandut bebelusul pentru o suma de bani derizorie, de 166 de euro, cu care si-a cumparat un bilet de avion, au informat reprezentanti ai justitiei uzbeke. Femeia in varsta de 28 de ani a convenit…

- Caz de o violența ieșita din comun in județul Iași, unde o femeie insarcinata a fost batuta pana cand a nascut.Bebelușul aflat in pantece se afla sub atenta supraveghere a medicilor deoarece a venit pe lume la șapte luni și cantarește puțin peste un kilogram.

- O tragedie a îndoliat o familie din Slobozia. O mamica a murit la câteva ore dupa ce a dat naștere unui baiețel sanatos, la maternitatea ISIS, din cauza unor complicații. Teodora avea 34 de ani, era din Slobozia și avea o familie împlinita. Era casatorita și împreuna cu soțul…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Ramasitele pamântesti ale Regelui Carol al II-lea și ale Reginei-mama Elena vor fi mutate în primavara în Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Petrele tombale sunt deja gata.

- Artistul a avut intotdeauna o evolutie de-a lungul carierei sale, care se intinde pe cinci decenii, de la figurativ la abstract, de la pictura la sculptura. Nascut la Bessemer, in Alabama, pe 5 decembrie 1939, el a crescut in sudul segregationist al Statelor Unite, unde a fost un militant activ in lupta…

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- Pugilistul Florian „Big Nasty” Munteanu a fost ales de Sylvester Stallone pentru unul dintre rolurile principale din pelicula Creed 2. Iata ce a spus starul… „Felicitari lui Florian «Big Nasty» Munteanu, pentru ca a obtinut rolul fiului lui Ivan Drago! 27 de ani, 1,95 metri, 111 kilograme de talent”,…

- ''Prima groapa comuna a fost localizata sambata. Ea continea osemintele a noua persoane'' si se afla intr-o zona rurala aproape de o plantatie de bananieri, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul autoritatilor judiciare, sub acoperirea anonimatului. Ulterior, in cursul zilei, o alta sursa…

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- Lidia Vadim Tudor, una dintre cele doua fiice ale lui Corneliu Vadim Tudor, a vorbit despre visele premonitorii pe care tatal sau obisnuia sa le aiba. Potrivit Lidiei, Corneliu Vadim Tudor si-ar fi prevestit moartea.

- A doua zi dupa Sfantul Ioan Botezatorul este praznuit un alt mare ascet al pustiei: Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul. Nascut in Cipru, pe la jumatatea veacului VII, iși imparte averea saracilor și pleaca in Țara Sfanta, ajungand la o manastire din pustiul Hoezevie.

- Cu totii stim ca Anamaria Rosa, fiica regretatululi artist Aurelian Preda, a trecut prin clipe dureroase de la moartea tatalui sau. Aceasta a ramas in grija unui bun prieten, pentru care a postat un mesaj de-a dreptul emotionant pe pagina de Facebook. Anamaria Rosa Preda nu poate trece nici acum peste…

- Rudele si prietenii victimelor prabusirii avionului ce efectua zborul MH17 la 17 iulie 2014, in estul Ucrainei, au denuntat duminica tratamentul 'nerespectuos' fata de ramasitele umane descoperite la locul tragediei de catre jurnalisti, transmite AFP.''Circumstantele acestor descoperiri sunt…

- Formatiunile proindependenta probabil vor avea in continuare majoritate in Parlamentul din Catalonia, in urma scrutinului regional desfasurat joi, arata sondaje efectuate la iesirea de la urne, informeaza cotidianul La Vanguardia.

- Doi medici de la Spitalul Judetean de Urgente din Piatra Neamt au fost sanctionati pe linie administrativa de Comisia de Disciplina a unitatii, in urma decesului unei paciente. Tragedia a avut loc pe 30 noiembrie a.c, chiar a doua zi dupa ce o tanara nascuse la maternitatea spitalului.

- Ramașițele pamantești ale regelui Italiei, Victor Emmanuel al III-lea, au fost repatriate din Egipt și au fost depuse intr-un mausoleu al familiei duminica, la 71 de ani dupa ce italienii au respins monarhia prin referendum, iar familia regala a fost trimisa in exil.

- Ramasitele pamantesti ale regelui Victor Emanuel al III-lea, care a condus Italia in timpul celor doua razboaie mondiale si a murit in exil in 1947, au fost transportate din Egipt in Italia, duminica, pentru a fi reinhumate, relateaza Reuters.