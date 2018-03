Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele pamantesti ale artistului suprarealist Salvador Dali, dezgropate in vara anului trecut pentru un test de paternitate, la solicitarea unei femei care spunea ca este fiica acestuia, au fost reinhumate pe proprietatea muzeului ce ii este dedicat, situata in nord-estul Spaniei, potrivit AFP.

- Pentru executarea lucrarilor de deviere a unui tronson din conducta principala de alimentare cu apa din statiunea Mamaia, in zona Hotelului Doina, SC RAJA SA va intrerupe furnizarea apei potabile joi, 15 martie 2018, in intervalul orar 08,00 ndash; 16,00.Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia.

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, echipele de interventie ale SC RAJA SA au fost nevoite sa blocheze traficul auto, astazi, 12 martie 2018, in intervalul orar 09,00 14,00,…

- In data de 06.03.2018, mai multe apeluri primite la numarul unic de urgenta 112, au chemat la interventii echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea. Prima misiune s-a desfasurat in comuna Pufesti,…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anuntat dupa efectuarea unei anchete ca nu a gasit probe care sa confirme ca atacantul Rhian Brewster (Liverpool) a fost tinta remarcilor rasiste ale fundasului Leonid Mironov (Spartak Moscova), intr-un meci de Youth league, relateaza Reuters. Brewster, 17 ani, a…

- Romania este printre putinele tari care nu are un satelit in spatiu. In ultima vreme, vedem o relansare a programelor spațiale. Dar dupa atatea decenii de lansari, pe orbita planetara s-a acumulat o uriasa cantitate de deseuri, un real pericol pentru vehicule si sateliti.

- Un medic din Bucuresti a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi cerut bani de la familiile unor femei pentru efectuarea unor operatii de cezariana. Potrivit procurorilor de la Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul…

- Ca urmare a finalizarii urmaririi penale de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si a activitatilor realizate de catre lucratorii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov D.A.M.B.J.I. in baza delegarii de…

- Sezonul rece presupune și acordarea unei atenții deosebite ingrijirii pielii, care este confruntata acum cu mari provocari create de frig, umiditate scazuta a aerului, vant, diferențe de temperatura de la interior la exterior. Dr. Laurențiu Vladau, specialist dermatolog ne ofera cateva sfaturi utile…

- Ramasitele a doi copii cu varste de 10, respectiv 12 ani, au fost ingropate in urma cu 34.000 de ani in Rusia. In urma analizelor, specialistii au ajuns la concluzia ca persoanele cu dizabilitati fizice erau ingropate regeste.

- Fetița de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal și ai carei parinți au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal în faza avansata înca de la vârsta de doi ani. Atunci a fost diagnosticata cu nefroblastom cu histologie…

- Imaginile cu cladirea degradata a Cazinoului au ajuns și în presa din Australia. Jurnaliștii straini noteaza ca, din luna ianuarie, simbolul Constanței se situeaza în primele 7 cele mai periclitate cladiri din Europa. Fotojurnalistul Jakub Kyncl a primit permisiunea din partea primariei…

- Pentru executarea unor lucrari de modernizare a conductelor de apa potabila din subsolurile blocurilor situate in diferite zone ale municipiului Constanta, RAJA va intrerupe furnizarea apei potabile in perioada 19 ndash; 21 februarie 2018, dupa cum urmeaza:bull; Luni, 19 februarie 2018, in intervalul…

- Directia de Sanatate Publica Galati a solicitat tuturor spitalelor din judet sa ia masuri preventive si restrictive pentru a stopa cresterea numarului cazurilor de gripa si a celorlalte afectiuni respiratorii. Masurile trebuie luat cat mai urgent si sunt cerute dupa ce si in judetul Galati s-a intensificat…

- In perioada 2013 - 2017, la Aeroportul Otopeni, au fost efectuate verificari de catre Corpul de control al Ministerului Transporturilor. Raportul a fost finalizat anul trecut, in octombrie, si prezentat ministrului Transporturilor de atunci, Felix Stroe, insa acesta nu l-a facut public. S-au…

- BRD Finance, unul dintre principalii jucatori de pe piata creditelor de consum, detinut de grupul francez BRD SocGen, a semnat un parteneriat cu PayPoint Romania, principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, prin care clientii BRD Finance isi vor putea…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a dispus crearea unui grup de lucru pentru efectuarea anchetei de serviciu privind activitatea economico-financiara pentru anii bugetari 2017 – 2018, inclusiv respectarea cadrului legal la efectuarea procedurilor de achizitie publica…

- În cazul unei masini care a suferit avarii grave se va suspenda ITP-ul, iar dupa efectuarea reparatiilor va fi realizata o noua verificare tehnica, informeaza ASF. Mai mult, atunci când se vor deplasa la statia ITP, soferii vor fi obligati sa faca dovada devizului de reparatie,…

- Ramasitele femeii au fost descoperite de autoritati dupa ce au primit un telefon despre o posibila omucidere. Politistii au arestat deja un barbat suspectat ca ar fi cel care a ucis-o pe tanara. Se pare ca acesta ar fi incercat sa se sinucida, a vrut sa-si taie gatul si venele inainte de a fi arestat.…

- Ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea si ale Reginei-mama Elena vor fi mutate in primavara in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Petrele tombale sunt deja gata. Tot la Curtea de Arges vor fi aduse osemintele principelui Mircea, ultimul copil al Regelui Ferdinand…

- Potrivit noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat in data de 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei, telefoanele mobile vor fi interzise in timpul orelor, iar serviciul pe scoala si sanctiunile pentru lipsa uniformei vor disparea. Efectuarea…

- Ramasitele pamantesti a cel putin 32 de persoane au fost descoperite in gropi comune in statul mexican Nayarit (centru-vest), au anuntat marti autoritatile locale..''Prima groapa comuna a fost localizata sambata.

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat, luni, descoperirea unui dinozaur inaripat, de marimea unei ciori, cu pene colorate provenind din nord-estul Chinei, care a trait in urma cu 161 de milioane de ani in Jurasic, relateaza Reuters. Cercetatorii au numit acest dinozaur Caihong, cuvantul…

- Peste un 1,1 milioane de evrei au fost ucisi in Lagarul de exterminare KL Auschwitz II Birkenau, intre anii 1940 si 1945. Infiintat in Polonia si comandat de nazisti, a fost cel mai mare lagar de exterminare cunoscut lumii. Ramasitele lui au fost transformate intr-un complex muzeal vizitat de milioane…

- In data de 11 ianuarie, consilierul judetean Petre Pop, aflat in acest moment in concediu de paternitate, a lansat un nou atac politic impotriva primarului Municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, facand referire de data aceasta la "marea asfaltare" care nu a mai avut loc in anul 2017. Read More...

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- O echipa de oameni de stiinta a descoperit in rocile sedimentare din zona Stramtorii Bass ce separa Tasmania de sudul Australiei ramasitele fosilizate ale unui dinozaur ierbivor cu doua picioare, de greutatea unui curcan, relateaza Reuters. Paleontologii au anuntat joi ca scheletul partial…

- Politistii Brigazii Rutiere au organizat, in perioada 8 - 10 ianuarie, o actiune privind legalitatea efectuarii transportului in regim taxi, ocazie cu care au fost verificate peste 160 de autoturisme, dintre care 140 taxi, fiind aplicate 87 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 45.000…

- Serviciul pe scoala efectuat de elevi, "interzis" Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise, conform noului regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt…

- Un avocat din Baia Mare a fost trimis in judecata, pentru acuzatia de complicitate la santaj. Spune, insa, ca starea de fapt a fost denaturata, el nefacand altceva decat sa-si exercite meseria. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta toate itele povestii cu iz de telenovela.A (VEZI SI: Cine…

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Rudele si prietenii victimelor prabusirii avionului ce efectua zborul MH17 la 17 iulie 2014, in estul Ucrainei, au denuntat duminica tratamentul 'nerespectuos' fata de ramasitele umane descoperite la locul tragediei de catre jurnalisti, transmite AFP.''Circumstantele acestor descoperiri sunt…

- eMAG reduceri telefoane. Sfarsitul de an este un moment perfect sa te rasfeti cu un cadou frumos, pe care ti-l doresti de mult timp. Daca visezi la un telefon mobil performant, ai noroc: multe modele sunt acum la reducere. eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI. Cele…

- HMAS AE-1 a disparut in timpul Primului Razboi Mondial din regiunea Rabal, Papua Noua Guinee, cu 35 de membri ai echipajului britanic și australian la bord, potrivit BBC. Ramașițele navei au fost gasite in apele din preajma Insulelor Duke of York, din Papua Noua Guinee. Descoperirea…

- Verificarea carnii de porc atunci cand se sacrifica animalul este absolut necesara, avertizeaza reprezentanții Direcției Sanitara-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș. Iar in acest scop in perioada lunii decembrie este asigurat in cadrul catorva centre un program extins unde specialiștii…

- O noua premiera medicala naționala la Spitalul de Cardiologie Clinicco: echipa de medici specialiști a implantat de curand primul stimulator cardiac cu funcție autoRMN. Este vorba despre un stimulator cardiac de ultima generație, care permite efectuarea examinarilor de rezonanța magnetica nucleara fara…

- Roxana Dobre, care a afirmat ca iși dorește al treilea copil cu Florin Salam, a hotarat sa faca lumina in ceea ce privește ce se intampla intre ea și partenerul ei de viața, Florin Salam. „Oare peste o saptamana cu cine mai fug? Din rautate sunt facute. Nu vreau sa-i mai dam numele (n.r. Vancica,…

- Concluziile Consultarii publice a medicilor care efectueaza garzi, angajați in sectorul public de sanatate, privind demararea unor acțiuni de protest impotriva obligativitații orelor de garda care depașesc durata normala a timpului de lucru aferent orelor de garda, de 35 ore/saptamana (pana la concurența…

- Roxana Dobre a facut marturisiri si a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa aceasta disputa si neaga faptul ca ar fi fugit la Praga, cu suma de 500.000 de euro.

- Ramașițele pamantești ale regelui Italiei, Victor Emmanuel al III-lea, au fost repatriate din Egipt și au fost depuse intr-un mausoleu al familiei duminica, la 71 de ani dupa ce italienii au respins monarhia prin referendum, iar familia regala a fost trimisa in exil.

- Un electrician din India a descoperit un corp neinsufletit de animal care i-a lasat pe cercetatori fara cuvinte. Vietatea, care are inca pe oase carne, seamana cu un dinozaur. Ramasitele au fost descoperite intr-o incinta dintr-o substatie electrica, nedeschisa de 35 de ani, din orasul Jaspur din India.…

- Ramasitele pamantesti ale regelui Victor Emanuel al III-lea, care a condus Italia in timpul celor doua razboaie mondiale si a murit in exil in 1947, au fost transportate din Egipt in Italia, duminica, pentru a fi reinhumate, relateaza Reuters.