Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA B - RUSIA 25-24 // Lorena Ostase, 21 de ani, e unul dintre cei mai buni pivoți din Romania, dar inca nu a facut trecerea la naționala mare. Evoluția ei din meciul de azi cu Rusia, caștigata de selecționata B cu 25-24, a fost una excelenta pentru jucatoarea de la CSM Slatina. "E un sentiment…

- La 26 noiembrie va fi inaugurat langa localitatea rusa Krasnodar al doilea cimitir militar romanesc din Rusia. Aici vor odihni osemintele ostasilor romani care au luptat in inima Caucazului, alaturi de nemti, i...

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat marti intr-o vizita oficiala la Madrid, a descris manevrele NATO desfasurate in Norvegia, practic la frontierele Rusiei, ca fiind o ''amenintare'' si, la fel ca omologul sau spaniol Josep Borrell, a deplans anuntul SUA privind o posibila…

- Ambasadorul Romaniei in Rusia, Vasile Soare, a prezentat, pe pagina sa de Facebook, detalii despre ceremonia de reinhumare a ramasitelor a 633 de militari romani care au fost murit in cel de-al Doilea Razboi Mondial, in batalii ca Stalingrad sau Cotul Donului. Mai mult, diplomatul a vorbit si de comportamentul…

- “Un factor de risc care ne ingrijoreaza mult este incetinirea luptei anticoruptie. Coruptia este un vector de influenta si poate fi extrem de periculoasa pentru Romania. Este cel mai important dintre toate motivele pentru care Romania ar trebui sa continue lupta impotriva coruptiei”, a declarat intr-un…

- Aleksandr Kokorin (27 de ani) si Pavel Mamaev (30 de ani) se confrunta cu mari probleme, dupa ce au avut proasta idee de a bate un functionar din Ministerul de Comert al Rusiei, la inceputul acestei saptamani. Cei doi fotbalisti sunt pusi la zid de oficialii echipelor de care apartin,...

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa sustina acuzatiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Forțele de ocupație de la Tiraspol au sarbatorit astazi, 2 septembrie, cea de-a 28-a aniversare a autoproclamatei „independențe” a raioanelor de est aflate sub temporar sub ocupație ruseasca, printr-un șir de ample manifestații festive și o parada cu tehnica militara straina, în…