Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul schimbului de garda se va desfașura duminica, 18 august, de la ora 20, in Piața Unirii, cu plecare din Piața Libertații. In caz de timp nefavorabil, ploaie sau alte intemperii, spectacolul schimbului de garda se suspenda. De asemenea, traseul va putea varia ușor, in funcție de evenimentele…

- ''Festivalul Medieval al Castelului Huniade'', care are loc in perioada 9 - 11 august la Timisoara, va pune, din acest an, Capitala Culturala Europeana 2021 pe harta oraselor ce gazduiesc festivaluri medievale de anvergura. Festivalul este organizat de Muzeul National al…

- Muzeul Național al Banatului va gazdui o expoziție aniversara a Parohiei Romano – Catolice Elisabetin, care celebreaza centenarul. Puteți vedea in expoziție icoane, crucifixuri, documente, fotografii, corespondența in original, cadelnițe, veșminte preoțești, partituri in manuscris și alte comori.

- "Festivalul Medieval al Castelului Huniade", care va avea loc in perioada 9 - 11 august in Timisoara, va pune, din acest an, Capitala Culturala Europeana 2021 pe harta oraselor ce gazduiesc festivaluri medievale de anvergura. Festivalul este organizat de Muzeul National al Banatului (MNB) si Consiliul…

- „Promovam județul Timis! Punem in valoare moștenirea istorica a județului Timiș printr-o noua investiție. Am semnat, astazi, contractul pentru realizarea punctului muzeal de la Parța, unde sa fie relocat Sanctuarul neolitic descoperit in zona, unic in Romania și printre puținele de o asemenea…

- La Bastionul Theresia din Timișoara va avea loc o expoziție, organizata de Muzeul Național al Banatului, in care va fi prezentata o parte relevanta a rezultatelor ultimelor cercetari arheologice din mari situri de epoca romana din Dacia.

- Muzeul National al Banatului deschide o noua expozitie, „Pacea de la Passarowitz si urmarile sale” care va fi vernisata joi, 27 iunie, ora 21.00, in spatiul expozitional de la bastionul Maria Theresia. Vernisajul va fi precedat, la ora 20.00, de un program artistic si de reconstituire istorica, in…

- Muzeul National al Banatului aduce in premiera nationala, la Timisoara, o expozitie dedicata Conferintei de pace de la Passarowitz, realizata de Muzeul Universal Joanneum din Graz (Austria), cu sprijinul Forumului Cultural Austriac.