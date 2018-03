Rămas bun, Octavian Dincuţă! Astazi, Octavian Dincuta, fosta glorie petrolista, va fi condus pe ultimul drum… Raman in urma sa amintiri deosebite pentru cei care l-au cunoscut, performante aproape imposibil de repetat pe plan sportiv (cine stie cand Petrolul va mai putea invinge pe Liverpool, dupa ce castiga si un titlu de campioana, asa cum a trait el in 1966?…), dar, din pacate, si multa tristete, mai ales privind ultima perioada a vietii celui care a fost Dincuta. De ce tristete, dezamagire, consternare? Din simplul motiv ca viata lui „Nea Bibi”, in ultimele luni, a fost un adevarat calvar, cu multe nedreptati care i s-au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Martin, aur la CE de haltere. A reușit din a treia incercare. Sportivul Razvan Martin a castigat, joi seara, medalia de aur la smuls (158 kg), categoria 77 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Martin a intrat in concurs la 155 de kilograme, dar a ratat a doua…

- Pe actrița Medeea Marinescu o cunoaște toata lumea, nu neaparat dupa apariția sa in celebrul film „Maria Mirabela”, ci dupa o cariera plina de succese. Pe tatal ei, Ion Marinescu, lumea l-a apreciat deseori, dar mai tot timpul fara sa il cunoasca. Operator la Studiourile Buftea, apoi director de imagine…

- O noua tragedie a lovit fotbalul romanesc. Un jucator legendar a murit din cauza unei boli necrutatoare. Fostul fotbalist de la Petrolul Ploiești, unul dintre ultimul mohicani ai celebrei "duble" cu Liverpool din 1966, a murit la varsta de 71 de ani.Citeste si: Moment ISTORIC in tenis! Cum…

- Octavian Dincuța, fostul fotbalist de la Petrolul Ploiești, unul dintre ultimul mohicani ai celebrei "duble" cu Liverpool din 1966, a murit la varsta de 71 de ani. Doliu in fotbal! A murit un antrenor LEGENDAR al ROMANIEI Dincuța a incetat din viata dupa doua saptamani de lupta și suferința…

- Viata i-a oferit multe incercari, care de care mai grele, multe provocari, dar, peste toate, pana ieri, Octavian Dincuta a trecut… zambind! Pana ieri… Dupa o grea suferinta, “nea Bibi”, cum ii spuneau toti prietenii, a pierdut lupta cu boala, si, de ieri, Petrolul, acela din 1966, acela de toate zilele,…

- Octavian Dincuta, unul dintre ultimul mohicani ai celebrei "duble" dintre Petrolul și Liverpool, a murit astazi, la 71 de ani. Octavian Dincuța a fost cel mai tanar component, doar 19 ani in acel moment, al formației Petrolului care a invins-o pe Liverpool in 1966, 3-1, in Cupa Campionilor Europeni. …

- Arnaud Beltrame a fost numit Mare Maestru de Onoare al Obedientei Marea Loja Nationala Romana 1880 (M.L.N.R. 1880) anunta cu emotie si deplina tristete moartea tragica a Fratelui Locotenent-Colonel Arnaud BELTRAME din Franta, care si-a sacrificat viata pentru a-i salva pe semenii nostri in timpul unui…

- Orizonturile muzicale din familia lui Adrian Minune se maresc pe zice trece, capatand dimensiuni nebanuite nici chiar de pitorescul solist de manele. Mezinul sau, Florin Adrian jr. a obținut Premiul I la Concursul internațional ”Tinere talente” la …chitara clasica. Concursul, ajuns la ediția a XVII-a,…

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca Statele Unite…

- Liviu Dragnea este așteptat la Curtea Suprema, in dosarul DGASPC Teleorman. In 15 februarie, instanta suprema a stabilit ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie. Tot astazi, vor fi audiați cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar – Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si…

- Adrian Thiess este gata sa organizeze in Romania acest patrulater de vis, dar sunt probleme legate de semnarea contractului cu FCSB. Thiess este gata sa renunțe la echipa romaneasca din cauza pretențiilor exagerate. "Exista acest proiect de doi ani. Problema a fost FCSB, nu ne mai bazam pe…

- Potrivit ultimelor informatii, jurnalistul Andrei Gheorghe va fi incinerat! Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! Andrei Gheorghe a murit. Primele concluzii ale medicilor legisti in urma autopsiei.…

- Carmen de la Salciua a postat pe retelele de socializare un mesaj dedicat regretatei cantarete Ramona Fabian. Mesajul artistei a fost apreciat de fanii acesteia. Citeste si Detalii SOCANTE dupa crima de la spitalul din Slatina, urmata de sinucidere: Asistenta ucisa cu 17 lovituri de cutit…

- "In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale. Nu se stie cat va dura aceasta situatie”, au explicat reprezentantii CNAB. Deciziile referitoare la decolare apartin pilotilor, potrivit CNAB. Ultimul…

- Sfantul Cuvios Alexie este cunoscut și ca Alexie cel Cald sau „Omul lui Dumnezeu". Se știe ca ar fi trait prin secolul al cincilea. A dus o viața duhovniceasca exemplara. Și-a capatat renume ca facator de minuni, dar este considerat și patron spiritual al viețuitoarelor care ierneaza sub pamant,…

- Ion "Țop" Voinescu, fostul mare portar de legenda al Stelei, a fost condus astazi pe ultimul drum, fiind inmormantat cu onoruri militare la cimitirul Sfanta Vineri din București. Acesta a decedat vinerea trecuta, la varsta de 88 de ani. ...

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa ce a invins in deplasare pe CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10). Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”…

- BUCURESTI, 8 mart — Sputnik, Doina Crainic. Daca va simțiți frecvent anxios, puteți fi un „candidat ideal" pentru a fi mușcat de un câine, arata un studiu britanic. Cainii musca mai des oameni necunoscuti si pe cei instabili emotional, au constatat cercetatorii de la Universitatea…

- Ediția ,,Asia Express” din seara aceasta a marcat ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competiție resimt mai mult ca oricand nopțile nedormite, oboseala fizica, psihica…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- Primul meci de box din Romania dintre persoane aflate in scaun cu rotile a avut loc azi. Poveștile cutremuratoare ale celor care au urcat in ring pentru o idee nobila. Prima lupta pugilistica dintre doi oameni imobilizați in scaune cu rotile a avut loc in sala „Marian Cocoș”, din București și i-a pus…

- Durerea lui Horia Brenciu, despre care puțina lume a știut. Artistul a facut marturisiri emoționante despre copilaria lui și despre pierderea tatalui sau. Tatal lui Horia Brenciu a murit in urma cu doi ani , iar mama artistului, pe vremea cand el avea doar 11 ani. „Prima amintire din copilarie este…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Adrian Hadean, de la Master Chef, a facut un show culinar live la Cluj Cunoscutul bucatar și blogger clujean a predat o lecție de gastronomie live in fața clujenilor de la Vivo Center. Acesta le-a împartașit pasionaților gastronomiei, de Dragobete, secretele unui meniu complet pentru…

- Dupa ce anunta ca Alin Seroni nu mai intra in viziunile sale pentru ca nu ar fi serios, Leo Grozavu a revenit asupra deciziei, probabil si dupa ce clubul a vazut reactia fanilor la o asemenea decizie, dar si din cauza ca alternative la postul de fundas central se pare ca nu exista, nici macar…

- „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei lui, trimițandu-i și o fotografie cu una dintre elicele avionului ATR-72, scrie Fox News. Toți pasagerii aflați la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit langa orașul Yasuj, intr-o zona muntoasa.…

- Conform Salvamont, in ultimele 24 de ore au fost primite 38 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta, astfel:13 apeluri pentru Salvamont municipiul Brasov, opt apeluri pentru Salvamont Sinaia, trei apeluri pentru Salvamont Bacau, trei apeluri pentru Salvamont Harghita, trei apeluri…

- Am ajuns in București de cateva zile. Metropola alearga pe roți, iar intersecțiile fac adesea infarct. Sangele abundent al arterelor se blocheaza, timp in care incepe sfarșitul lumii. Claxonatul, permis doar pentru salvari, poliție și pompieri, toate slobozind in aer șarpele lung al unui țipat lugubru,…

- Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața. Inmormantarea acesteia va avea loc vineri, 16 februarie. O cunoscuta scenografa din Romania, Doris Jurgea, s-a stins din viața . Anunțul decesului a fost facut de UNITER pe o rețea de socializare. „Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața in data de 13…

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Carmen Șerban și-a caștigat reputația drept cantareața de muzica de petrecere, insa puțini știu faptul ca artista a deținut in trecut o brutarie. A renunțat la afacere in urma unui accident care era sa o coste viața. Inainte de a deveni cunoscuta drept cantareața de muzica de petrecere, Carmen Șerban…

- Soluționarea revendicarilor angajaților de la Apele Romane trebuie tratata cu prioritate de conducerea Administrației Naționale, arata Ministerul Apelor și Padurilor (MAP) intr-un comunicat de presa. Noua conducere a MAP considera ca revendicarile sunt, in buna parte, indreptațite…

- Slujba de inmormantare are loc la pranz, la Catedrala greco-catolica "Sfantul Vasile cel Mare" din Capitala. Conform dorinței lui Neagu Djuvara, ceremonia este savarșita de episcopul greco-catolic de București.

- Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte intensa zilele acestea, intr-un interval de doar 24 de ore fiind consemnate trei cutremure. Ultimul dintre ele s-a produs sambata dimineata, la ora 8.48, la o adancime de 100 km si a avut o magnitudine de 3,3. A fost cel mai puternic seism inregistrat…

- Situatie socanta pe o strada din Bucuresti! Nicoleta Botan, o femeie in varsta de 38 de ani a fost ucisa de fostul sot. Tanara a fost injunghiata de acesta in curtea unei gradinite.Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de medici femeia nu a supravietuit.

- George Ivascu s-a nascut pe 15 februarie 1968, in Bucuresti, a absolvit cursurile Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica in 1993, la clasa lui Gelu Colceag, si a jucat apoi pe scenele celor mai importante teatre din Capitala si din tara. In 1993, a fost angajat la Teatrul de Comedie,…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Neliniștea și ingrijorarea fața de legile justiției a copleșit Comisia Europeana, inșiși președintelui Juncker și vicelui Timmermans nemaipriindu-le ceaiul de dimineața la auzul alertelor lansate de Monica Macovei & Friends, cum ca Romania mai are puțin și devine un stat totalitar sadea STOP Ingrijorarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- Secretarul general al ALDE Alba, Ion Marincas, a declarat, luni, ca jandarmii au actionat corect la protestul de la Bucuresti si ii felicita pentru acest lucru. El a precizat ca aceasta este opinia sa si a partidului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariați, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București.

- Mii de aradeni s-au lasat pacaliti de un mesaj ce este tot mai intens distribuit pe Facebook in ultimele saptamani si care anunta ca prin intermediul unui medicament comercializat si la noi este raspandit virusul „Machupo”, care provoaca febra hemoragica. Mesajul este scris cu numeroase greseli…

- Un polițist de la Serviciul Omoruri, din cadrul Poliției Romane, care s-a ocupat de cazul pedofilului din București rupe tacerea și povestește intr-o scrisoare ajunsa in posesia Libertatea cum a trait orele și zilele de dupa identificarea și prinderea polițistului pedofil de la rutiera. Scrisoarea intitulata…

- Romanița Iovan este, din nou, in doliu. La exact patru ani de la moartea fostului sau soț, pilotul Adrian Iovan, creatoarea de moda trece, iarași, prin momente grele și dureroase. Este vorba de decesul socrului sau, Vasile Gogan. Romanița Iovan a transmis astazi, intr-un mesaj incarcat de dramatism…

- Surpriza de proportii pentru enoriasii parohiei Jugureni, din Judetul Prahova! In timpul Sfintei Liturghii de la praznicul Botezului Domnului Nostru Iisus Hristos, oamenii s-au trezit cu voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului in mijlocul lor, in biserica, incarcati cu daruri. A fost o…

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza a strans sambata mii de credinciosi la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, care au asteptat ore in sir sa isi umple sticlele cu apa sfintita, slujba fiind oficiata de Patriarhul Daniel. Mulți dintre creștinii care au participat, sambata, la slujba de sfintire…