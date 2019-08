Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis isi redescopera tara pe care o conduce de aproape cinci ani. Dancila ia un prim contact real cu tara pe care o guverneaza. Romania este acum un fel de Caracal, iar haosul din sistemul judiciar seamana cu dezordinea din casa groazei in care un monstru cu aparenta de om a ucis doua tinere. Dupa…

- Premierul Viorica Dancila a ales sa numeasca la Interne un ministru interimar care va gestiona cazul crimelor din Caracal.Mihai Fifor, vicepremier pentru parteneriate strategice, a fost numit ministru interimar dupa demisia lui Nicolae Moga, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul instituției.…

- Nicolae Moga a anunțat marți intr-o scurta declarație de presa ca a demisionat din funcția de Ministru de Interne, El urma sa mearga chiar azi, peste o jumatate de ora, in CSAT pentru a prezenta raportul oficial al Ministerului de Interne dupa eșecul din dosarul crimelor din Caracal.

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat marti ca isi da demisia din functie pe fondul scandalului de la Caracal, dupa doar sase zile de la numirea sa in functie si depunerea juramantului.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni, marti, in sedinta, printre subiectele de discutie numarandu-se si tragedia de la Caracal. Sedinta a fost anuntat la finalul saptamanii trecute de catre Presedintele Klaus Iohannis. „Nu ma voi pronunta pe detaliile acestui caz pana la finalizarea…

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca noul ministru de Interne, Nicolae Moga, ”a avut și ghinion” sa vina la MAI in contextul unuia dintre cele mai complicate cazuri din istoria recenta a Romaniei. Tanase a analizat comportamentul public al lui Moga și considera ca acesta iși da pe fața arama…

- Drama Alexandrei Maceșanu, tanara care a sunat de trei ori la 112 de pe un telefon gasit in casa rapitorului ei, a revoltat o țara intreaga. In mediul online s-a lansat deja invitația la un protest la Caracal impotriva instituțiilor statului care au știut ce se intampla, dar n-au putut s-o scoata pe…

- "10 august a fost un eveniment nefericit. Acolo, lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun cetatean, niciun roman sa nu mai fie batut de un jandarm atat timp cat respecta legea, dar nici un jandarm sa nu mai fie batut de niciun cetatean care incalca legea. Exista democratie si libertate de exprimare,…