- ARAD. Tanarul de 30 de ani a contactat virusul HIV in spital, la naștere, in anul 1989. Atunci, zeci de nou nascuți au fost infectați, in maternitați, din cauza unor ace nesterilizate. Tanarul a crescut, a devenit adult, s-a casatorit, iar acum are și copii. Soția sa este și ea seropozitiva.…

- Candidatul Ninel Peia, presedintele Partidului Neamul Romanesc, detine peste zece terenuri, doua masini si conturi generoase cu bani proveniti din vanzarea unor terenuri si a unui apartament, potrivit declaratiei de avere publicata pe pagina oficiala a BEC.Astfel, acesta detine 11 terenuri…

- Candidatul UDMR pentru alegerile prezidentiale, Kelement Hunor, detine zece terenuri agricole si intravilane, tablouri de 6.000 de euro si cateva conturi bancare cu sume modeste, potrivit declaratiei sale de avere depuse la BEC.Astfel Hunor detine zece terenuri cele mai mari fiind trei, respectiv…

- Candidatul in cursa pentru presedintia Romaniei din partea Partidul Dreapta Liberala, Viorel Catarama, nu sta rau la capitolul avere, si detine peste 20 de terenuri, case si spatii comerciale detinute, obiecte de valoare si de arta de milioane de euro, potrivit declaratiei de avere a acestuia de…

- Rapid, locul 5 in Liga 2, este tot mai aproape de a avea un nou acționar. Acesta va fi Liviu Goncea, un apropiat al primarului Dan Tudorache. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a anunțat ca Liviu Goncea, consilier al Primariei, va deține 50% din acțiunile clubului și ca actele vor fi parafate in…

- Viorel Catarama a fost votat, sambata, in unanimitate, candidat al Dreptei Liberale (DL) la Președinție de catre delegații prezenți la Congresul partidului desfașurat la Botoșani, potrivit Mediafax.Viorel Catarama a declarat, sambata, la primul Congresul DL de la Botoșani, ca Romania a avut…

- Omul de afaceri Viorel Catarama va fi candidatul Dreptei Liberale la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din luna noiembrie. Candidatura acestuia a fost validata, sambata, la primul Congres al Dreptei Liberale, organizat in municipiul Botosani. Catarama a fost sustinut in unanimitate prin…

- Moartea unui medic stomatolog din Timișoara, care a decis sa-și puna capat zilelor la doar 39 de ani, a cutremurat o intreaga comunitate. Potrivit ProTV, tanarul și-a taiat venele, apoi s-ar fi spanzurat. El a fost gasit de soția lui in baia locuinței, marți. Aceasta a sunat la 112, insa medicii sosiți…