- Romanii vor primi bani pentru fiecare pana de curent, incepand din acest an. Despagubirile vor fi acordate consumatorilor casnici automat, fara ca aceștia sa le ceara. Din acest an, Enel, Electrica, E.On si CEZ vor despagubi automat clientii pentru fiecare pana de curent, cu 30 de lei, in anumite condiții.…

- Miercuri, politistii din cadrul Politiei Orașului Aninoasa au desfașurat o acțiune cu efective marite ce a vizat prevenirea si combaterea infracțiunilor de furt de energie electrica si pentru verificarea modului de respectare a normelor rutiere. In urma actiunii, au fost identificate opt…

- 30 linii de curent sunt total afectate și 12 parțial afectate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj. Sunt afectate 362 de puncte de transformare, fiind 40 de localitați fara curent electric, raportarea fiind facuta duminica dupa-...