- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. Dupa o lupta crancena, echipa formata din Ana Baniciu și Raluka a castigat Asia Express si cei 30.000 de euro. Probele grele pe care le-au avut de trecut concurenții in cea…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au duelat in finala cu echipa Ralukai și a Anei Baniciu. CASTIGATOR ASIA EXPRESS. La una din probe, finalistii au fost abligati sa manance ce le pica la o ruleta. Din pacate pentru ei, preparatele nu aratau prea bine. Ana a avut…

- Penultima etapa din Thailanda și tensiunea semifinalei resimțita aseara de vedete au trimis ,,Asia Express" pe primul loc in preferințele romanilor, iar ediția spectaculoasa de luni seara a...

- Semifinala celui mai dur reality show a dus aventura la un alt nivel, iar echipele care au reusit sa depaseasca si acest obstacol se inscriu acum in cursa marelui premiu de 30.000 Euro. Provocati de fostii concurenti, care le-au pus intrebari detaliate despre momentele cheie ale experientei lor, vedetele…

- Xu Xiaodong este un luptator de MMA care sustine ca artele martiale sunt o „inselatorie”, care nu te ajuta sa te aperi. Dupa ce anul trecut a sters pe jos cu un autoproclamat maestru tai chi, Xu a luptat recent cu un maestru Kung Fu „neinvins”, Ding Hao. Desi abia daca l-a lovit o data cu pumnul pe…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie (Digi Sport și Telekom Sport). 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Cursa e duminica dimineața de la 8:10. Calificarile sunt programate…

- Un satmarean și-a gasit mașina „șifonata” in parcarea magazinului Kaufland de pe Drumul Careiului. Totul s-a intamplat miercuri, 21 martie. Acesta cere ajutorul celor care au vazut cine i-a facut aceasta „surpriza”. „Poate a vazut cineva intre orele 14-21 in parcare la Kaufland (Careiului). Mulțumesc…

- Echipele sunt fața in fața cu ultima etapa din Cambodgia, urmand ca jocul sa continue in Thailanda, ultima țara din maratonul de 5000 de kilometri. Doar trei echipe se vor califica mai departe, iar lupta e crancena!

- Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, este de parere presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Rusia puternica nu are nevoie doar de rusi! Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Tiberiu Ușeriu a caștigat, pentru a treia oara la rand, cursa de anduranța 6633 Arctic Ultra, cel mai dur maraton din lume. In acest context, președintele Romaniei a transmis un mesaj. "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv,…

- Tibi Useriu a castigat cursa Arctic Ultra 6633 pentru a treia oara la rand! Romanul este singurul din lume care a reusit aceasta performanta. Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri. Cursa a debutat pe 8 martie, iar la ea au luat startul patru romani: Tibi Useriu, Levente Polgar, Avram Iancu si…

- Polgar Levente a scris pe contul sau de Facebook despre motivele care au dus la abandon. "La kilometrul 107 am intrat intr-o furtuna polara cu un vant ce depasea 100 kilometri pe ora, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot. Am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum,…

- Inmormantarea lui David Astori are loc joi, 8 martie, la Florența. Slujba de inmormantare se ține de la ora 10.00, la Biserica Sfintei Cruci. Mii de oameni sunt la funeralii. Capitanul Fiorentinei, 31 de ani, a murit, duminica, 4 martie, fiind gasit fara suflare intr-o camera de hotel din Udine. VIDEO,…

- Echipele pleaca in cursa in formula inițiala, iar pentru ca ultima ajunsa in ediția de luni nu a fost eliminata, intra in aceasta seara in competiție cu un handicap. Ana Baniciu și Raluk sunt nevoite sa transporte pe tot parcursul zilei un recipient cu pește fermentat, preparatul care le-a dat batai…

- "Dragi prieteni și mai puțin prieteni, Am revenit acasa. Acasa iar nu in libertate. Caci am fost mereu liber. Poate chiar mai liber decat sunt acum. Ieri am trecut din mica pușcarie - cea a prizonierilor liberi - in marea pușcarie - cea a libertații prizoniere. In cele 16 luni anterioare, singurul…

- Liga I la futsal s-a reluat in weekend cu partidele celei de-a 15-a etape. Vicecampioana Romaniei, United Galati a jucat luni seara in deplasare in sala sporturilor Ion C Neagu cu Dunarea 2005 Calarasi, un adversar recunoscut ca incomod pe teren propriu. Cele doua echipe au inceput prudent, anihilandu-se…

- Zvonurile care anuntau planurile Apple de a lansa anul acesta inca trei modele iPhone incep sa fie sustinute cu dovezi concrete, luand forma unei componente esentiale ce ar fi rezervata modelului iPhone X Plus. Aparuta pe unul dintre cele mai mari forumuri de discutii dedicate fanilor Apple din China,…

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Google a lansat, pe unele piete emergente, aplicatia Gmail Go. Aceasta este o versiune „Lite” a celei originale. Gmail Go ocupa putin spatiu in telefon - are doar 9,5 MB. Prin comparatie, Gmail ocupa aproximativ 25 MB. Aplicatia fost gandita pentru smartphone-uri cu putin spatiu de stocare si hardware…

- Neobișnuite cu haosul din trafic, Raluka și Ana Baniciu se vor confrunta cu momente pline de tensiune in competiția Asia Express, chiar in momentul in care cauta un mijloc de transport catre urmatorul punct de intalnire. Aflate printre mașini, in traficul supraaglomerat, cele doua vedete vor fi martorele…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- Intoarsa recent din Asia, acolo unde s-a filmat show-ul Asia Express, Raluka a povestit ce a insemnat aceasta experiența pentru ea. Nu a fost deloc ușor pentru ea și pentru Ana Baniciu, coechipiera sa.

- Asia Express, cuvintele care stau pe buzele tuturor. Mai sunt cateva zile pana cand incepe cel mai autentic show de aventura realizat in Romania. 12 februarie, ziua cand se da startul competiției de la Antena 1. Personajele principale sunt 14 vedete.

- Mesaje de felicitare pentru Simona Halep. Personalitațile din sportul romanesc au felicitat-o pe jucatoarea de tenis care s-a calificat in finala Australian Open. Elogii pentru Simona Halep. Hagi ii ține pumnii stranși: ”Merita sa castige trofeul” Si pugilistul Lucian Bute a marcat victoria lui Halep:…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa o partida care a durat 3 ore și 45 de minute. Halep a fost incurajata din tribunele arenei Rod Laver de romanca Alexandra Dulgheru, care…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile pe Aeroportul International Chisinau, sunt inregistrate intarzieri la sosiri si plecari, dar nicio cursa nu a fost anulata pana acum, transmite IPN cu referire la o informatie plasata pe pagina de Facebook a aerogarii.

- La puțin timp dupa depunerea demisiei de onoare, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook, in care anunța ca se va intoarce in Parlament unde se va implica in mod special pentru dezvoltarea județului Buzau. „Mulțumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale…

- Kira Hagi, in varsta de 21 de ani, a urmat cursurile New York Film Academy. "Acest scurtmetraj rezuma finalul celor trei ani la scoala de film si sarbatoreste inceperea unui nou capitol al vietii mele. Vreau sa multumesc intregii mele echipe, care m-a sustinut in realizarea acestui proiect.…

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…