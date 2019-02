Stiri pe aceeasi tema

- Replica zilei din Maratonul lui Niculae a venit live de la Cuza, de la Noaptea Tarziu. ”Imi doresc sa te pastrezi mereu același om prietenos și sa ai același vibe”, i-a spus Cuza lui Andrei Niculae. Baieții de la Noaptea Tarziu au venit ziua… devreme la Maratonul lui Niculae, ediția a IV-a! Baieții…

- Alex Velea chiar este de nedesparțit de Antonia. Ne-a aratat asta și in urma cu puțin timp, la Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae. Deși il așteptam sa ni se alature abia o ora mai tarziu, impreuna cu Lino Golden, Alex Velea s-a grabit sa ajunga la radio și sa ii faca o surpriza... View Article

- Hai ca inceput bine ziua asta! Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț au dat startul pentru Maratonul lui Niculae cu numarul 4, Antonia a fost pe super fun live la Virgin Radio Romania, iar de la 12 Alex Velea & Lino Golden fac super show in Maratonul lui Niculae. Vezi aici cum Alex Velea &... View Article

- De la 10:00 am dat startul la cel mai lung maraton radio de pana acum de la Vigin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț au dta startul alaturi de Andrei Niculae, apoi ni s-a alaturat in direct Antonia. A patra ediție a Maratonului lui Niculae continua cu Otrava, Raluka, Ruby, Dorian Popa, Irina Rimes,…

- De la ora 10:00, Andrei Niculae a dat startul celui mai #boom maraton radio: 24 de ore live cu provocari, invitați și muzica tare! Totul se intampla live la Virgin Radio Romania și video in fiecare ora pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. Primii invitați, alaturi de care a inceput Maratonul lui…

- Fun la greu in direct la Virgin Radio Romania, inceput la 10:00 cu primii invitați ai lui Andrei Niculae, Bogdan, Shurubel și Ionuț, urmați de Antonia. Dupa ce ne-a luat ea prin surprindere in direct, a avut partea Antonia de o surpriza in Maratonul lui Andrei Niculae: Alex Velea s-a decis sa-i țina…

- In luna iubirii, Andrei Niculae de la Virgin Radio Romania iși cauta un… Shopping Valentine! Mai exact, vrea sa gaseasca o fata draguța, simpatica și care sa fie disponibila pentru cumparaturi, pe 15 februarie, intr-un magazin Replay. Aviz amatoarelor: fetelor, Andrei e pretentios… ca sa ii dovediți…

- Andrei Niculae a incheiat maratonul de 12 ore de emisie cu The Motans, care a lansat joi single-ul care se cheama chiar ”Maraton”! Motiv numai bun sa-l descoasem pe Denis de la The Motans despre cum ajunge la așa versuri profunde și poetice care ating direct coarda aceea sensibila care ne face sa vibram…