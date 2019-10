Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, miercuri sau joi, liberalii vor veni in Parlament cu lista miniștrilor noului guvern. In aceasta perioada vor avea loc negocieri succesive intre Ludovic Orban si partidele care au susținut moțiunea de cenzura, in discuții urmand a fi abordate și variantele pe care liberalii le-au…

- (...) Avem programate discutii cu toti partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura si vom discuta cu fiecare in parte. Eu sunt increzator ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea guvernului in Parlament pentru ca altfel ramane la putere…

- "PSD nu voteaza un Guvern propus de PNL. Am ințeles ca in jurul danșilor se coaguleaza acest nou Guvern. Au o majoritate, au demonstrat la moțiunea de cenzura, așteptam sa o demonstreze și la investitura”, a declarat Marcel Ciolacu, marți dupa-amiaza. "Daca nu au cvorum sau nu trece, intram…

- Apar noi nume in guvernul PNL care ar urma sa fie instalat, cu Ludovic Orban premier. Sunt variante de lucru, in urma negocierilor interne, iar lista membrilor Executivului se modifica de la o ora la alta. Astfel, la Ministerul de Externe este vehiculat numele consilierului prezidential Bogdan Aurescu,…

- S-au incheiat rapid consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si USR. Liderul Dan Barna a reiterat la final ca formatiunea sa isi doreste organizarea de alegeri anticipate in februarie 2020. "Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, matematic, PSD nu are 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, dar nici cele cinci partide de Opozitie care au initiat motiunea de cenzura nu au acest numar de voturi. "In primul rand, o motiune…

- Un partid in opozitie este ca un manz care poate zburda liber pe pasune. Nu are nicio responsabilitate. Nu trebuie sa fie atent decat la modul in care se exprima. Opinia publica sanctioneaza doar limbajul licentios, afirmatiile care pot fi interpretate ca antisemite, cele care pot face obiectul unor…

- In tot acest timp cat a ieșit pe post pentru a cere dreptate pentru Alexandra, Cumpanașu a fost acuzat ba ca este cu PSD, ba ca este cu alt partid, ba ca vrea sa candideze la prezidențiale. Pe Facebook, au fost distribuite imagini in care apare, de exemplu, cu Viorica Dancila, dar și cu alți politicieni.…