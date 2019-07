Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna și Dacian Cioloș au postat duminica un mesaj comun, pe conturile lor de Facebook, în care recunosc existența unor discuții „mai aprige” în interiorul Alianței USR - PLUS, dar își afișeaza determinarea de a „merge mai departe împreuna”, „și…

- „Guvernul PSD-ALDE pregateste concedieri si taierea salariilor din sectorul public. Masurile fiscale si economice inconstiente adoptate de catre guvernarea PSD-ALDE in ultimii doi ani, sub obladuirea infractorilor Liviu Dragnea si Darius Valcov, au creat o criza bugetara majora”, scrie senatorul USR…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta susține marți, pe Facebook, ca Romania „trebuie sa acționeze imediat” și sa ceara „imperativ” ca „soarta și drumul in viitor al Republicii Moldova sa fie decise de catre cetațenii sai prin vot liber și nu de jocurile ascunse ale Marilor Puteri”. Ieșirea fostului premier…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca proiectul de revizuire a Constitutiei trebuie realizat de specialisti, subliniind ca reprezentantii Uniunii sustin eliminarea din legea fundamentala a ordonantelor de urgenta, cu exceptia cazurilor de razboi sau calamitati naturale. "Noi am avut…

- Deputatul PNL Raluca Turcan afirma ca deficitul bugetar ar fi crescut la peste 1,2% din PIB, fiind o lipsa din buget de 12 miliarde de lei. Aceasta susţine că este ”revoltător” că Ministerul Finanţelor nu a publicat execuţia bugetară, deşi trebuia…

- Florin Citu sustine ca institutiile statului raspund doar la comanda lui presedintelui PSD Liviu Dragnea. "Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital? Imediat dupa aprobarea OUG 114 am cerut ASF, desi stiu ca este controlata…

- Bucurie mare in tabara ALDE, dupa ce judecatorii l-au achitat definitiv pe Calin Popescu Tariceanu in procesul in care a fost judecat pentru acuzatia de marturie mincinoasa. Senatorul ALDE Daniel Zamfir a scris pe Facebook ca, deși a fost etichetat de președintele Klaus Iohannis drept ”penal”, ”Tariceanu…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a scris, vineri, pe Facebook, dupa ce PSD a trimis doi fosti detinuti politic la consultarile de la Cotroceni, ca este un ”spectacol grotesc”. Turcan i-a cerut lui Liviu Dragnea sa nu se ascunda in spatele acestor oameni pentru care nu a facut nimic. ”Nu are niciun…