Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, considera ca partidele care vor sa se delimiteze in mod real de PSD trebuie sa sustina motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. "Singura delimitare autentica de PSD este sustinerea motiunii de cenzura! Ca oamenii sa creada proaspata lepadare de PSD, atunci ar trebui sa vada urmatoarele gesturi politice: Semnaturi pentru o motiune de cenzura! Motiune de cenzura votata in Parlament si o guvernare a celor care sunt acum in opozitie sau alegeri anticipate! Orice alta varianta este doar o eschiva ca aceia care au fost sa mai fie si sa se mai strecoare…