Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2019 Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a facut public "Raportul asupra activitatii retelei de medicina legala in anul 2018" . In acest raport, pe langa probleme administrative, sunt prezentate o serie de statistici cu privire la activitatea retelei de medicina legala,…

- “Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa iesim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul presedinte si-a ratat…

- Deputat Danut Bica: ,,In 26 mai 2019 Romania a trecut in primul rand in Europa!” Declarație politica: ,,In 26 mai 2019 Romania a trecut in primul rand in Europa!” Stimati colegi, In data de 26 mai 2019 romanii din tara si din strainatate au scris una dintre cele mai importante pagini din istoria moderna…

- Victor Ponta reactioneaza la datele publicate de INS, care arata ca deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, in crestere 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Fostul premier solicita masuri urgente pentru evitarea…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat miercuri ca Guvernul a introdus la finalul lunii mai, la solicitarea Ministerului Sanatații, noi medicamente pe lista celor compensate și gratuite pentru pacienții cu afecțiuni oncologice și neurologice. Tot pentru a sprijinii pacienții cu afecțiuni…

- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca bolile cardiovasculare reprezinta in continuare principala problema de sanatate in Romania, iar aproximativ 60% din totalul deceselor inregistrate la nivel national sunt provocate de boli cardiovasculare. In vara, va fi lansat apelul pentru implementarea unui program…

- Țigarile sunt cauza principala pentru BPOC, o boala de care probabil nu ați auzit, dar la care suntem pe locul 3 in Europa ca rata a mortalitații. Simptomele sunt inșelatoare, așa ca mulți fumatori iși dau seama ca este ceva in neregula mult prea tarziu, informeaza Digi24.BPOC sau bronhopneumopatia…

- Cristian Grasu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, a participat, ieri, la o dezbatere pe tema coplații serviciilor medicale private, prilej cu care a fost intrebat de un reporter Pro TV despre situația pacienților in stare grava care sunt programați dupa luni de zile la analize medicale,…