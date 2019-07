Raluca Turcan, reacţie după decizia CCR: Era singura şansă a României "CCR tocmai a pus bazele eliberarii marilor corupți! Dupa ce s-a schimbat componența CCR s-a deschis poarta rejudecarii dosarelor cu sentințe definitive! De astazi ne putem lua adio de la marile dosare de corupție și de la recuperarea prejudiciilor uriașe! De 30 de ani, țara este jefuita de marii corupți. Singura șansa pentru dezvoltarea Romaniei era sa avem o justiției independenta și puternica. PSD-ALDE a incercat in ultimii ani sa mutileze legile justiției in interesul marilor corupți, sa acapareze toate instituțiile statului de drept și sa le coordoneze in interes propriu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

