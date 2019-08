Stiri pe aceeasi tema

- "Ne-am propus peste 35.000 de semnaturi. Este numarul de semnaturi pe care le-am obtinut pentru alegerile europarlamentare, dar asa cum simtim pulsul si cum vedem oamenii ca ne intreaba pana sa ajungem la corturi, cum sa semneze pentru Klaus Iohannis, credem ca numarul acesta va fi mai mare si chiar,…

- PNL demareaza sambata, 10 august, la ora 11.00, in Piața Universitații, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, potrivit unui comunicat de presa.

- Campania PNL de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale va incepe pe 10 august, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban, aratand ca tinta este strangerea a peste 2 milioane de semnaturi.

- PNL este dispus la un acord al opoziției, așa cum au propus joi liderii USR-PLUS, cu condiția ca pactul sa stabileasca orientarea de dreapta a viitoarei guvernari, un consens în privința politicii externe a României și susținerea proiectului de revizuire a Constituției al PNL, care are la…

Presedintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, a anuntat, luni dimineata, ca rezultatele finale ale alegerilor arata ca PNL a obtinut 48,33% in judetul Sibiu, fiind urmat de Alianta USR PLUS cu 25,02% si PSD cu 11,02%. Turcan a apreciat ca sibienii sunt in continuare "parteneri" ai presedintelui Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, a anuntat, luni dimineata, ca rezultatele finale ale alegerilor arata ca PNL a obtinut 48,33% in judetul Sibiu, fiind urmat de Alianta USR PLUS cu 25,02% si PSD cu 11,02%.

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, luni dimineata, ca liberalii au castigat alegerile europarlamentare in judet, cu scorul de 48,33 %, acesta fiind cel mai mare scor din tara al PNL.Liberalii au obtinut in judetul Sibiu 48,33 %, fiind urmati de Alianta 2020 USR…

- Marius Budai, ministrul Muncii și Justiției Sociale, arunca in aer informatiile lansate in spatiul public de catre presedintele Klaus Iohannis si deputatul PNL, Raluca Turcan, referitoare la faptul ca Guvernul nu mai are bani pentru pensii. Aflat luni la Sibiu, unde a avut intalniri cu pensionarii…