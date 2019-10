Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca partidul sau nu va intra la guvernare iar PNL probabil ca va trebui sa formeze un guvern minoritar. Tariceanu le-a transmis colegilor din partid sa se gandeasca la condițiile pe care ALDE le va solicita viitorului Guvern, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Patru parlamentari PSD au semnat moțiunea de cenzura la adresa Executivului. Fostul deputat PSD Mihaița Gaina, fostul senator PSD Emanoil Savin, deputatul PSD Marius Bota și senatorul afiliat PSD Ioan Talpoș, potrivit documentului depus la conducerea Legislativului.Citește și: ULTIMA ORA Viorica…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, marți, ca opoziția are in total 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dar și mai multe promisiuni ca o vor vota, din partea parlamentarilor care nu au semnat-o. Liderul ALDE susține ca in prezent sunt șanse 100% ca moțiunea sa treaca, conform Mediafax.Citește…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, susține ca liderii PSD face tot ce le sta in putința sa atraga de partea lor parlamentari pentru ca moțiunea de cenzura sa nu treaca."Cred ca aceasta este o moțiune care are toate șansele sa treaca, la fel ca și cea din 2012. Citește și: ULTIMA ORA…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- Liberalii depun astazi la Parlament moțiunea de cenzura impotriva Guvernului. Liderul PNL Ludovic Orban susține ca opoziția are voturile necesare și chiar cateva in plus, ca sa demita cabinetul condus de Viorica Dancila.

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca exista posibilitatea ca, inainte ca opoziția sa depuna moțiunea, premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a cere un vot de incredere. „Daca nu avem un vot de incredere, evident ca atunci Guvernul va cadea prin moțiune de cenzura. Pot sa va…