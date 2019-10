Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a declarat vineri, la Brașov, ca liberalii ”nu trebuie sa inlocuim pesediștii cu peneliști doar ca sunt de-ai noștri”, ci trebuie sa ii inlocuiasca pe social-democrați cu oameni cinstiți, conform Mediafax.Citește și: Dacian Cioloș LOVEȘTE cu declarația…

- Cu mari emoții și eforturi incredibile, domnia umilitoare a hoțo-prostiei pesediste Dragnea-Dancila s-a sfarșit. Și, pentru cei care se zdrobesc de grija, inspaimantați strategic in ideea „și acum cine va veni, ce va face? Vai, vai, ce ne așteapta!”, exista cel puțin un adevar simplu: orice…

- In ultima saptamana s-au inregistrat 54 de cazuri nou-confirmate de rujeola in noua judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Din cele 54 de cazuri nou-confirmate, in perioada 9-13 septembrie, aproape jumatate, respectiv…

- Pasionații de știința vor avea ocazia sa experimenteze cu „substanțe magice” și sa afle ce se ascunde in spatele celor mai fascinante fenomene naturale, la Noaptea Cercetatorilor Europeni, evenimentul care aduce publicul pentru o seara mai aproape de lumea științei. Evenimentul se va desfașura in data…

- Tineretul Național Liberal condamna negocierile și trocurile politice, purtate ca la piața, dintre Guvern și unii parlamentari care doar se prefac ca au trecut in opoziție. „Este regretabil ca in 2019, in schimbul unor funcții sau privilegii vremelnice, inca exista politicieni care susțin acest accident…

- Mai este puțin timp pana cand se va da startul unui nou episod Oktoberfest Brașov. Ediția cu numarul 11 va genera un strat și mai gros din spuma amintirilor. 2019 inseamna pentru organizatori 11 ani de petrecere cu bere Ciucas din belșug, care va fi degustata de zeci de mii de turiști veniți din toate…

- Oameni ai legii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au emis ordin de protecție provizoriu, fața de un barbat in varsta de 38 ani din municipiul Codlea, județul Brașov. ,,In fapt, la data de 01 septembrie 2019, in jurul orei 21,30, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, barbatul le-ar fi adresat…

- ALDE Brașov susține cu toata convingerea candidatura domnului Calin Popescu Taiceanu pentru funcția suprema in statul roman. Pentru ca e un om ințelept, cumpatat, energic și vizionar. Dincolo de simpatii efemere, de emoții create artificial, de susținerea partizana pentru unii sau pentru alții, romanii…