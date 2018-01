Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, înainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Cum a raspuns Lidia Buble atunci cand i s-a spus ca se imbraca de la gunoi. Artista nu s-a abținut și i-a dat imediat replica fanului rautacios. Lidia Buble nu a parut deloc deranjata de comentariul fetei care a judecat-o și i-a spus direct ca hainele ei sunt urate. Lidia Buble a recunoscut ca imbraca…

- Daca se ajunge la o instabilitate cronica, România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru. Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru crede ca „PSD-ul ar trebui sa faca astazi ceea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneza, ca urmare a restragerii sprijinului politic, ca structura noului Guvern nu trebuie schimbata, el aratand ca ministrii din viitorul Cabinet vor fi decisi de CExN, ca si viitorul prim-ministru.

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. In joc intra acum Klaus Iohannis,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la instanta suprema ca atat ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, „analfabetul de la Educatie”, dar si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa plece din Guvern. „Si Carmen Dan, si analfabetul de la Educatie, si Olguta Vasilescu, care…

- "Daca va fi nevoie, vom sta toata nosptea pana rezolvam. (...) Propunerea mea e sa ne calmam si sa nu uitam ca sunt cu ochii pe noi milioane de romani. (...) Este obligatoriu sa gasim solutia finala si sa ne aducem aminte de zilele in care era uniti", a declarat Secretarul general adjunct al PSD,…

- Liderii PSD incep sa se stranga la sediul din Kiseleff, unde de la ora 16.00 este programata ședința Comitetului Executiv Național. In vreme ce liderii apropiați de Tudose au o ultima ședința la Guvern, oamenii din tabara Dragnea fac declarații la intrare in sediul partidului.Ionel Arsene,…

- Fostul ministru Ionuț Vulpescu iese la rampa in contextul in care PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- Tensiunile din interiorul PSD se propaga la toate palierele partidului. Dupa ce președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, a publicat o scrisoare in care solicita pastrarea premierului Tudose și organizarea unui Congres al PSD, organizația județeana Arad a TSD se dezice de propriul…

- Donald Trump a afirmat ca nu este rasist, dupa ce a fost acuzat ca a folosit un limbaj vulgar pentru a descrie mai multe țari africane. Acum, liderul de la Casa Alba le-a spus jurnaliștilor ca este „cea mai puțin rasista persoana pe care ați intervievat-o vreodata”, relateaza BBC News. Pentru prima…

- Trei oameni au fost atacați de caini in Iași. Un barbat, in varsta de 47 de ani, a ajuns de urgența cu ambulanța la spital, dupa ce a fost mușcat de zona genitala. Doi caini din rasa boxer, folosiți pentru paza, au scapat dintr-o gospodarie din Iași și au atacat ințial o adolescenta de 15 ani care locuiește…

- Se incing spiritele in PSD! Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Mai exact, Plumb face apel la organizarea cat…

- "Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR. Sedinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, la Realitatea TV, ca Mihai Todose joaca ca la carte. "Faptul ca nu se implica in lupta pentru presedintia PSD, asa cum marea majoritate l-au prognozat, in afara de mine, in afara de noi, faptul ca nu se prezinta ca un prezidentiabil ii da greutate in functia…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia.

- Autor: Octavian ANDRONIC Prea bune semne anul nu are. Mai ales din punct de vedere economic, pentru ca incep sa se acumuleze deconturile politicilor fiscale imprudente și ale stimulentelor consumiste. Pe palierul politic se ascute „lupta de casa” intre pesediștii care ii raman credincioși lui Dragnea,…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- Ambasadoarea Olandei, la masa cu Nelu Iordache. Reactia Ambasadei Ambasadoarea Olandei, Stella Ronner-Grubacic, a fost fotografiata la masa cu Nelu Iordache, condamnat in prima instanta pentru deturnare de fonduri. "Doamna Ambasador Stella Ronner-Grubacic si familia sa au petrecut o vacanta de…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Regia Autonoma ''Monitorul Oficial'' va reveni sub autoritatea Camerei, au decis, vineri, deputatii, adoptand in acest sens, cu 184 voturi ''pentru'' si 46 abtineri, o initiativa legislativa.

- Propunerea a fost respinsa prin vot.In deschiderea sedintei, deputatii au tinut un moment de reculegere in memoria regelui Mihai, la propunerea Ralucai Turcan."In acord cu gandul pe care sunt convinsa ca l-ati exprimat cu totii in acest moment de reculegere, as dori sa spun ca…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatatirea gestionarii internationale a migrantilor si refugiatilor, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anuntat sambata misiunea SUA de pe langa Natiunile Unite, transmite…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca actiunile Guvernului sunt indreptate impotriva interesului national, iar aroganta PSD si ALDE a atins cote greu de imaginat. ”PSD ramane in mod evident cel mai mare dusman al democratiei…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- Avem creștere economica de 8,6%! Cifra este una record in Uniunea Europeana și se refera la trimestrul trei al anului 2017 fața de trimestrul trei al lui 2016. Și totuși, de ce nimeni dintre acei cu oarecare pricepere in economie nu deschide sticla de șampanie?

- Adunați in par taman la Herculane, ori fiindca premierului Tudose i-o fi recomandat medicul sa mai bea apa minerala și fara vin, ori fiindca Dragnea s-o fi gandit ca degeaba ai lac, insula și țiitoare tanara, daca n-ai și stațiune balneo unde sa-ți ingrijești reumatismele cand te-o pune Codruța in genunchi,…

- PNL si USR vor initia impreuna motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, a declarat, marti, liderul deputatilor PNL, botosaneanca Raluca Turcan, afirmand ca liberali vor purta discutii cu UDMR, PMP, minoritatile nationale si parlamentarii neafiliati.

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…

- "PNL a hotarat, la reuniunea Biroului Executiv, impreuna cu grupurile parlamentare, in unanimitate, depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului PSD - Dragnea - Tudose. Ordonanta care a ravasit sistemul fiscal din Romania, care pune in pericol dezvoltarea economica a Romaniei, care creeaza…

- PNL va depune motiune de cenzura împotriva Guvernului, iar de marti liberalii vor începe negocierile cu toate partidele si formatiunile parlamentare, cu exceptia PSD, în vederea sustinerii acestui demers, a anuntat luni presedintele partidului, Ludovic Orban. "PNL…

- Turcia a decis sa-si reduca actuala contributie la bugetul Consiliului Europei, a anuntat miercuri secretarul general al organizatiei, Thorbjorn Jagland, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Partidului Republican al Poporului (CHP, principala formatiune de opozitie turca), Kemal Kilicdaroglu,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, ca "ingrijorarile profunde" ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste…

- Curtea Constitutionala spaniola a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta a Cataloniei, adoptata de la 27 octombrie de catre Parlamentul regional, a anuntat o purtatoare de cuvant, relateaza AFP.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul…

- Iordache, cu o noua varianta pentru abuzul in serviciu: Luam in calcul si redefinirea abuzului Presedintele Comisiei speciale privind Justitia, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, miercuri, ca sunt doua variante de lucru cu privire la abuzul in serviciu – stabilirea unui prag si redefinirea…

- "In momentul de fața, cred ca domnul ministru Mișa este doar o victima. Artizanii acestui dezastru se numesc Dragnea, Valcov, Olguța Vasilescu și alți specialiști, in mod deosebit din Kiseleff și nu din Palatul Victoria. Aș mai sublinia faptul ca acum se culeg doar roadele nesabuinței, ale demagogiei…

- Fostul premier vede cu ochi buni amanarea sedintei de Guvern, de luni, in care urmau sa se discute modificarile propuse a fi aduse legislatiei fiscale. “Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea, sa nu mai adopte prostiile alea cu trecerea contributiilor, sa faca cum a facut cu TVA-ul split (…)…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat luni, la Palatul Parlamentului, amanarea ședinței de Guvern și discutarea masurilor fiscale ale PSD. „Astazi, Slava Domnului, s-a amanat ședința aia criminala de Guvern cu toate acele traznai fiscale și sper ca Tudose sa caștige batalia cu Dragnea-Valcov…

- „Astazi, Slava Domnului, vad ca s-a anulat sedinta aia criminala de Guvern. Sper ca Tudose sa castige batalia, iar restul, batalia de fatada dintre Dragnea si Kovesi, pana la urma, e problema lor", a spus Victor Ponta in fata jurnalistilor. „Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea.…

- Situația in interiorul PSD este una cu adevarat exploziva. Liderii PSD se intalnesc intr-o ședința la Vila Lac 1, despre care inițial se credea ca este una de coaliție, insa Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca nu va participa.La aceasta ședința se va discuta despre modificarea Codului Fiscal,…

- PSD a elaborat un document sintetic in care explica modificarile Codului Fiscal, care vor intra in vigoare la 1 ianuarie. PSD vorbeste despre beneficiile scaderii impozitului pe venit pentru toate categoriile de venituri, de la 16% la 10% dar si despre cresterea salariului minim…