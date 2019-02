Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion, coleg de comisie cu social-democratul Eugen Nicolicea, de la PSD, i-a raspuns intr-un mod inedit acestuia, la urarea de Craciun. Eugen Nicolicea i-a trimis un mesaj cu urarea: „Craciun fericit!”. Stelian Ion i-a raspuns: „V-ati dat demisia?”. Deputatul USR a mai scris: „Hai…

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de președintele de for, a respectat procedura, așa ca Liviu Dragnea a pierdut funcția de președinte al Camerei Deputaților. Turcan afirrma ca daca nu e recunoscut votul, Opoziția va parasi plenul."Dl Dragnea a…

- Deputatul PNL Raluca Turcan sustine ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de presedintele de for, a respectat procedura, asa ca Liviu Dragnea a pierdut functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Turcan afirma ca daca nu e recunoscut votul, Opozitia va parasi plenul. Opozitia se bazeaza…

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de președintele de for, a respectat procedura, așa ca Liviu Dragnea a pierdut funcția de președinte al Camerei Deputaților. Turcan afirrma ca daca nu e recunoscut votul, Opoziția va parasi plenul, conform Mediafax.Citește…

- Deputatul PNL Raluca Turcan sustine ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de presedintele de for, a respectat procedura, asa ca Liviu Dragnea a pierdut functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Turcan afirma ca daca nu e recunoscut votul, Opozitia va parasi plenul.

- Scandal in Parlament, dupa ce deputatii PNL au cerut modificarea regulamentului Camerei Deputatilor, pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi revocat din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, insa Florin Iordache a refuzat sa supuna la cererea la vot. Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan,…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat miercuri, in plenul in care se discuta daca se va supune la vot revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, ca se poate ajunge la greva parlamentara, daca nu se iau in calcul propunerile Opozitiei.

- Prin vocea liderului PNL din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, s-a aflat ca liberalii propun plenului revocarea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, dar si a lui Florin Iordache din postura de vicepresedinte al acestui for. “Acum este inregistrata o propunere de revocare a dvs. din calitatea…