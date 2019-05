Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca sansele de a obtine presedintia Camerei Deputatilor sunt mici, dar era un gest de responsabilitate si ”de maturitate” din partea partidelor de opozitie sa faca aceasta propunere dupa votul de duminica. ”Nu ati inteles nimic din…

- Liderul deputaților PSD, Alfred - Robert Simonis, a criticat discursul Ralucai Turcan din ședința de plen. ”Nu pot sa mai accept lecții de moralitate. (...) Nu pot sa cred ca romanii și-au dorit ca Raluca Turcan și-au dorit sa fie șefa Camerei Deputaților”, a mai spus el, conform Mediafax.Citește…

- Marți, Comisia Juridica a adoptat doua proiecte de hotarare privind vacantarea funcției de deputat și președinte al Camerei Deputaților a lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la inchisoare. Deputații urmeaza sa ia act de aceste hotarari in plen, iar partidele vor veni cu propuneri…

- Prim-vicepreședinte ale PNL, Raluca Turcan susține ca plenul Camerei Deputaților trebuie convocat de urgența pentru inlocuirea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte. Liderul PSD a fost condamnat definitiv, luni, la inchisoare de 3 ani și 6 luni cu executare, ...

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a afirmat, pe Facebook, ca trebuie convocat de urgența plenul Camerei Deputaților pentru a fi schimbat din funcția de președinte al Camerei Liviu Dragnea, in contextul condamnarii acestuia.

- PNL face apel catre Curtea Constituționala sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache care vizeaza completurile de 3 judecatori (Dosarul nr.642E/2019) pana la soluționarea sesizarii de neconstituționalitate inaintata de PNL, privind delegarea atributiilor catre vicepresedintele…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a cerut, luni, în plenul Camerei Deputatilor, premierului Viorica Dancila sa respinga Ordonanta de urgenta 114/2018, iar în timpul discursului acesteia mai multi deputati liberali au venit la tribuna

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a cerut, luni, in plenul Camerei Deputatilor, premierului Viorica Dancila sa respinga Ordonanta de urgenta 114/2018, iar in timpul discursului acesteia mai multi deputati liberali au venit la tribuna purtand pe brat banderole albe, in semn de solidaritate cu…