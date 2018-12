Stiri pe aceeasi tema

- In urma ninsorilor din ultimele zile, mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș informeaza ca au fost cinci localitați din Țara Lapușului au fost afectate de vreama apriga. Este vorba despre Rohia, Peteritea, Preluca Veche, Groape și…

- Joi se voteaza moțiunea de cenzura a PNL, USR și PMP intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rușinea Romaniei!", al doilea test pentru Viorica Dancila in fața Parlamentului, dupa moțiunea din luna iunie. Atunci, doar 166 de parlamentari au votat in favoarea daramarii guvernului, fiind necesare…

- Sunt mandru ca avem relatii fara precedent cu Ucraina si Romania, tarile care sunt vecinii nostri si trebuie sa avem relatii bune. A declarat premierul Pavel Filip de la tribuna Parlamentului.

- Restricția de a conduce timp de 15 zile cu dovada, in cazul in care permisul de conducere a fost suspendat, va fi eliminata din Codul rutier, potrivit unei propuneri legislative ce a fost adoptata de ambele camere ale Parlamentului.

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a criticat, miercuri, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Florin Iordache. Liderul USR sustine ca "Romania centenara a fost creata de cei care nu au stat deoparte" si…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat luni ca il va propune in functia de premier pe liderul conservatorilor, Ulf Kristersson, votul in legislativ urmand sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza dpa preluata de Agerpres. Norlen a precizat ca ii va propune in mod oficial…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, joi, ca trebuie ca populatia sa fie pregatita cat mai bine pentru a sti cum sa reactioneze in urma unui eventual dezastru.

- Exercitiul Seism 2018, desfasurat timp de cinci zile în România, a fost "o investitie în viitor, o investitie în pregatire", a declarat miercuri seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, la