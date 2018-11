Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele liberal Raluca Turcan, afirma dupa ce Dacian Cioloș a atacat PNL, spunand ca face parte din "clasa politica veche", ca "ar fi fost poate util ca dl. Cioloș sa precizeze pe cate voturi ne putem baza din partea domniei sale la o eventuala moțiune de cenzura".

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, i-a raspuns lui Dacian Ciolos pe tema motiunii de cenzura, aceasta subliniind ca fostul premier si partiul sau mai bine ar negocia cu PSD si ALDE daramarea Guvernului Dancila, decat sa dea lectii de politica de pe margine.

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan afirma ca cei care insista pentru depunerea unei moțiuni de cenzura acum "ii fac jocul lui Liviu Dragnea". Reacția sa, postata pe Facebook, vine dupa ce fostul președinte Traian Basescu, acum senator PMP, și fostul premier Dacian Cioloș, au cerut opoziției din parlament…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat sambata, la iesirea de la urne, ca desi a votat considera ca acest "referendum a fost confiscat si se transforma intr-un demers inutil". "Am votat din respect fata de initiativa cetateneasca si fata de ideea consultarii populatiei…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a lansat marti critici fara precedent la adresa deciziei PSD de a modifica fara consultari legea offshore. ”Interesele sunt indreptate catre continuarea importurilor din Rusia si neinceperea lucrarilor din Marea Neagra”, a spus Gerea la Realitatea TV. Liderul ALDE,…

- Vicepresedintele regional al PSD Marian Oprisan a declarat, vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca are incredere in ”intelepciunea colegilor”, iar la finalul zilei ”minoritatea se va supune majoritatii”. Oprisan a afirmat ca ceea ce se intampla in prezent este ”cel mai grav atac…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta comenteaza marți datele facute publice de INS privind inflația din Romania. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in luna august, la 5,1%, de la 4,56% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au…

- Vicepresedintele american Mike Pence l-a criticat duminica pe Barack Obama pentru ca a revenit la discursul de campanie si pentru ca "a devenit atat de politic", dupa ce fostul presedinte democrat l-a atacat pe Donald Trump, relateaza Xinhua, potrivit Agepres. "A fost foarte dezamagitor sa…