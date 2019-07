Raluca Turcan: În foarte scurt timp, Laura Codruţa Kovesi va prelua funcţia de procuror-şef european ”In foarte scurt timp, Laura Codruta Kovesi va prelua functia de procuror-sef european. Negocierile purtate de presedintele Romaniei la Consiliul European, cat si intalnirile dintre reprezentantii PNL cu partenerii nostri din Parlamentul European dau rezultate. Tot mai multe state sustin candidatul roman la aceasta functie inalta la nivel european. PNL s-a angajat sa poarte negocieri si sa convinga cat mai multi membri ai Consiliul Uniunii Europene pentru a o sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de prim-procuror european”, a scris, luni, pe Facebook, Raluca Turcan.



