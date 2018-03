Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii "permita" premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora Guvernului", pentru a le spune romanilor "ce se intampla cu tara", potrivit Agerpres.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii 'permita' premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora...

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- PNL solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru explicatii privind „derapajele din economie", „blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele PNL,…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament; Șefa Executivului va da explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația fondurilor europene, a anunțat, luni, la Parlament, președintele PNL Ludovic Orban. PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene,…

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Daniel Buda cheama partidele de opozitie in jurul PNL. Un deputat USR ii acuza insa pe liberali de ipocrizie Liderii liberalilor clujeni cred ca desemnarea lui Ludovic Orban candidat pentru functia de prim-ministru si sustinerea pentru Klaus Iohannis sunt demersuri politice normale pentru principalul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Ape tulburi in PSD inaintea congresului care ar putea schimba lucrurișe in partidul condus de Liviu Dragnea. Mai exact, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, le-a raspuns dur lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu, dupa ce, cei doi lideri PSD au criticat politica partidului in privința…

- Aleksandar Vucic a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a salutat in limba romana garda de onoare. Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile Justitiei. Liberalii cer, de asemenea, suspendarea lucrarilor Comisiei Iordache, care urmeaza…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Liderii coalitiei cer retragerea proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale a Romaniei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. Ea a dat ca exemplu…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”. Solicitarea a fost facuta pe 13 februarie de catre grupului…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat, miercuri, inaintea votului final asupra motiunii simple impotriva ministrului Muncii, ca Lia Olguta Vasilescu a mintit plenul, iar, potrivit Legii raspunderii ministeriale, prezentarea de date inexacte Parlamentului poate constitui infractiune.In replica,…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea a fost „pe post de chibit” la intalnirea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca liderului PSD i-a fost frica sa o lase pe Viorica Dancila singura cu presedintele Iohannis.

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook , "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Gabriela Podasca si Viorel Stan au fost validati, marți, de plenul Camerei Deputaților, pe locurile ramase vacante in urma demisiilor lui Dumitru Chirita si Ioan Munteanu, de la PSD. Comisiile de validare au intocmit rapoartele de validare a mandatelor celor doi, iar votul final s-a dat marti in plenul…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Liberalii, alaturii de alesii USR si PMP, au cerut infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul dat in cazul demiterii Guvernului Grindeanu. Deputatul PNL, Raluca Turcan, i-a acuzat pe social democrati ca, desi aveau voturi suficiente pentru a-si da jos guvernul au pus in urna pastile. Afirmatia…

- Din 21 februarie, parlamentarii vor beneficia de sistem de vot electronic si la sedintele comune, au decis marti Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. 'Am aprobat un lucru foarte important, asteptat de mult timp. (...) Lucrurile sunt avansate, secretarii generali…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- Camera Deputatilor a ales joi, cu 218 voturi 'pentru' si 34 'impotriva', noua componenta a Biroului permanent, pentru prima sesiune parlamentara a anului 2018. PSD va fi reprezentat de: presedinte - Liviu Dragnea, vicepresedinti - Florin Iordache, Carmen Mihalcescu, Gabriel Vlase, secretari…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- Deputatul bistritean Daniel Suciu este noul lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Daniel Suciu ii ia locul deputatului Ioan Muntean, care a detinut sefia social-democratilor din Camera inferioara a Parlamentului incepand cu 29 iunie 2017. Ioan Muntean a demisionat din functia…

- Deputatul PSD de Bistrița, Daniel Suciu a fost ales, miercuri, noul lider al grupului deputaților PSD. Funcția de lider de grup a ramas vacanta saptamana trecuta, cand Ioan Munteanu și-a dat demisia din Parlament. Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot…

- Daniel Suciu a fost ales miercuri, în sedinta, în functia de lider al grupului deputatilor PSD, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al partidului. Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase,…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- Regia Autonoma ”Monitorul Oficial” va reveni sub autoritatea Camerei, au decis, vineri, deputatii, adoptand in acest sens, cu 184 voturi ”pentru” si 46 abtineri, o initiativa legislativa, informeaza AGERPRES . Regia Autonoma “Monitorul Oficial” se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei…

- Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' se organizeaza ca regie autonoma, sub autoritatea Camerei Deputatilor. Este persoana juridica ce desfasoara activitate de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de 'modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are'. 'PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de "modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are"."PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…