Raluca Turcan, după decizia CCR privind iniţiativa "Fără penali": Condamnaţii penal nu au ce căuta în funcţii publice! "Condamnații penal nu au ce cauta in funcții publice! PNL saluta decizia CCR privind inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției prin care se instituie interdicția pentru cei condamnați de a fi aleși in funcții publice.

Solicitam celeritate in procedura parlamentara, astfel incat pana la sfarșitul legislaturii sa avem cel puțin un vot intr-una dintre camerele Parlamentului, astfel incat sa evitam riscul casarii inițiativei la finalul legislaturii. PNL este partidul care a depus in Parlament, inca din noiembrie 2017, doua proiecte legislative care interzic persoanelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PNL saluta decizia CCR privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei prin care se instituie interdictia pentru cei condamnati de a fi alesi in functii publice, a afirmat marti liderul deputatilor liberali Raluca Turcan. "Condamnatii penal nu au ce cauta in functii publice! PNL…

- PNL saluta decizia CCR privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei prin care se instituie interdictia pentru cei condamnati de a fi alesi in functii publice, a afirmat marti liderul deputatilor liberali Raluca Turcan. "Condamnatii penal nu au ce cauta in functii publice! PNL saluta decizia…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice", ce apartine USR, este constitutionala. Proiectul urmeaza sa mearga acum in Parlament pentru dezbatere. Initiativa "Fara penali in functii publice" propune…

- Initiativa "Fara penali in functii publice" propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de…

- Judecatorii CCR vor verifica si daca initiativa cetateneasca a USR indeplineste conditiile tehnice, respectiv numarul de semnaturi. In 21 septembrie 2018, USR a depus la Parlament a doua transa de semnaturi pentru initiativa „Fara penali in functii publice", peste 780.000, indeplinind astfel…

- Comisiile juridice reunite din Camera Deputatilor si Senat au validat, marti, in unanimitate, dosarele celor doi candidati propusi pentru sefia Autoritatii Electorale Permanente - Florin Mituletu-Buica, propus de PSD, si Marian Muhulet, sustinut de Opozitie (PNL, USR si PMP). Florin Mituletu-Buica…

- "Am propus azi, in plenul Parlamentului, o soluție care ar ajuta la inchiderea bugetului facut praf de PSD. Sunt dezbateri aprinse legate de insuficiența banilor pentru marirea alocațiilor, nu sunt bani pentru persoanele cu dizabilitați, nu sunt bani pentru construirea de creșe. Pentru…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, susține ca viața romanilor nu se va schimba foarte mult dupa adoptarea bugetului in Parlamentul Romaniei.Citește și: Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2019 a fost adoptat in plenul Parlamentului „Singurul…