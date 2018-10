Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U19 a Romaniei a caștigat primul din cele doua amicale pe care le joaca cu Suedia in aceste zile. Sunt practic ultimele teste inaintea preliminariilor pentru EURO 2019. In jocul disputat azi la Buftea "tricolorii" s-au impus cu 2-1, revenind dupa ce au fost conduși. Mihaila (23) și Petrila…

- PNL va depune la Parlament un proiect de lege prin care Curtea Constitutionala sa verifice aspectele care vizeaza urgenta in procedura de promovare si de adoptare a unei ordonante de urgenta de catre Executiv, pentru a opri abuzurile in privinta emiterii unor astfel de acte. Liderul deputatilor liberali,…

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participarii Romaniei la sistemul Natiunilor Unite al Echipelor de evaluare si coordonare in caz de dezastre, precum si pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanta Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile…

- Piața Bobalna din Dej va gazdui miercuri, 12 septembrie, intre orele 9:30-13:00, activitați dedicate Zilei Naționale a Pompierilor din Romania. Evenimentul, organizat de Inspectoratul Pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, Detașamentul de Pompieri Dej, cu sprijinul Primariei Municipiului Dej,…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan considera ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale este fondul ideal pentru protesul diasporei anuntat pentru 10 august, iar daca Ordonanta va fi adoptata, devine “obligatorie…

- Romania nu mai e doar o țara tranzitata de droguri, ci și una de destinație! Cifrele devin tot mai alarmante de la an la an. Traficul de droguri, de la cele ușoare la heroina și cocaina, a crescut exponențial in ultimii ani. Capturile poliției și ale DIICOT sunt și ele tot mai impresionante. Conform…

- Beneficiare al unui wild-card, Irina Begu și Andreea Mitu au reușit sa faca sambata pasul in finala probei de dublu de la BRD Bucharest Open, dupa ce au trecut de o alta pereche din Romania - Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse.

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…