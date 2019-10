Stiri pe aceeasi tema

- "Am facut un lucru bun ca am dat joc Guvernul Dancila, pentru ca Guvernul Dancila era un guvern incompetent si corupt. Mai departe imi doresc si mi-as dori sa vina un guvern cinstit si competent. Dar un guvern doar al unui singur partid, care are mai putin de o suta de parlamentari in Parlament,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, afirma ca partidul isi doreste sa se incheie aceasta perioada de instabilitate. "Daca unii incep sa joace tot felul de dansuri din acestea de cochetarie si nu intra in forta pentru investirea unui nou guvern, practic este tinut in viata Guvernul Dancila, ceea…

- Cu doar cateva ore inainte ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe numele viitorului premier, un singur lucru pare sigur. Chiar numele acestuia: Ludovic Orban. In rest, numele viitorilor miniștri se schimba...

- Europarlamentarul Rares Bogdan va face parte din delegatia PNL la consultarile de vineri cu presedintele Klaus Iohannis de la Cotroceni. La precedentele consultari, de dupa europarlamentare, fostul jurnalist s-a declarat nemultumit de faptul ca nu a fost inclusiv in delegatia PNL.Pe langa…

- Demersul prin care Liviu Dragnea incearca dizolvarea PSD nu are nicio șansa de reușita Premierul Viorica Dancila a spus ca in cazul in care va ajunge președinte al Romaniei nici nu se pune problema sa-l grațieze pe Liviu Dragnea. De asemenea, Dancila a spus ca demersul prin care Liviu Dragnea incearca…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a afirmat, joi, ca partidul va continua negocierile cu parlamentarii privind moțiunea de cenzura și ca vor obține cu mult peste 233 de voturi. Liberalul a adaugat ca Guvernul Dancila va ajunge istorie, scrie Mediafax.„Deja nu o sa mai incepem sa vorbim…

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- Intrebata la finalul CExN al PSD daca isi va da demisia de la Palatul Victoria in cazul unui esec la alegerile prezidentiale, ea a raspuns: "De ce vrem sa facem un scenariu? (...) Daca nu-mi asumam, nu candidam. Faptul ca eu candidez inseamna ca-mi asum conducerea partidului catre o victorie, deci imi…