- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- ”Se comporta abuziv exact ca-n epoca Liviu Dragnea, nu este niciun fel de diferența” a spus Raluca Turcan. Liberala a adaugat ca ”numarul de semnaturi de pe moțiunea de cenzura arata angajamentul unei majoritați parlamentare de a darama Guvernul Dancila”. Raluca Turcan spune ca stabilirea…

- Conducerea Parlamentului a fost convocata, miercuri, de la ora 10,30, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura. Deja, o prima sedinta a fost suspendata, marti seara, din lipsa de cvorum, Opozitia acuzand PSD-ul ca vrea sa impuna votul la motiune intr-o zi de week-end. Liderii Opozitiei…

- "Nu s-au putut intruni Birourile permanente pentru a lua hotararile privind calendarul si programul motiunii. Maine vom convoca din nou. Eu am crezut ca este o graba de a scapa aceasta tara de pesedisti si de acest guvern si am constatat ca cele cinci partide au lipsit de la sedinta", a afirmat Marcel…

- Parlamentarii liberali vor sa depuna marti motiunea contra guvernului Viorica Dancila, a declarat Ludovic Orban, liderul PNL spunand ca documentul va fi sustinut de peste 237 de semnaturi. Pentru ca guvernul sa fie dat jos, este nevoie de 233 de...

- Parlamentarii liberali vor sa depuna marți moțiunea contra guvernului Viorica Dancila, a declarat, luni, Ludovic Orban, liderul PNL spunând ca documentul va fi susținut de peste 237 de semnaturi.Orban a spus, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți".…

- Liderul PNL Ludovoc Orban a anuntat, miercuri, la Parlament, ca s-au strans deja 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura, cu 4 mai mult decat numarul necesar de 233 pentru a da jos Guvernul Dancila. Liberalii vor sa depuna motiunea de cenzura la inceputul saptamanii viitoare, cel mai…

- Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, luni, in BEX al PNL, ca are promisiunea a 22 de voturi de la ALDE la motiunea de cenzura, au declarat surse din partid, pentru Mediafax. Liderul PNL le-a mai spus ca motiunea va fi depusa pe 30 septembrie. Orban le-a explicat liberalilor ca are promisiunea a…