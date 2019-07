Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia considera ca decizia CCR, care a considerat ca depaseste limitele Constitutiei interzicerea amnistiei si gratierii faptelor de coruptie, este "ciudata" si "vine in flagranta contradicție cu voința romanilor". PNL si USR au transmis, imediat dupa decizia CCR, reactii prin care isi exprima nemultumirea…

- „Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea infractorilor. Asemenea celei precedente, prin care, la cererea lui Florin Iordache, marii infractori au avut caștig de cauza. PNL nu renunța sa transpuna votul la referendum in LEGE. 6,5 milioane de voturi NU pot fi ignorate. Așteptam motivarea…

- "Curtea Constitutionala a validat referendumul initiat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Pentru noi, vointa exprimata de cetateni este litera de lege. Am elaborat proiectul de revizuire a Constitutiei, l-am prezentat opiniei publice, l-am inaintat partenerilor din opozitie, semnatari ai Pactului…

- Cererea a fost depusa in 22 martie de catre Florin Iordache, caruia Liviu Dragnea, aflat in concediu cu probleme medicale, i-a delegat atributiile. Sesizarea vizeaza lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Florin Iordache reclama…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a afirmat, pe Facebook, ca trebuie convocat de urgența plenul Camerei Deputaților pentru a fi schimbat din funcția de președinte al Camerei Liviu Dragnea, in contextul condamnarii acestuia.Citește și: ALERTA - Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani și…

- Platoul de filmare al emisiunii „Viata satului" de la TVR este pregatit pentru a-l gazdui pe liderul PSD, Liviu Dragnea, dar si pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Emisiunea se filmeaza in localitatea Poiana Sibiului, departe de ochii presei locale si a activistilor civici, anunta Turnul Sfatului.…