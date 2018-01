Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. Intrebat de Rovana Plumb, liderul PSD a afirmat ca aceasta nu are vreo problema.

- Surse politice au declarat ca Bogdan Trif, comisarul Garzii Nationale de Mediu si presedinte al PSD Sibiu, ar putea prelua mandatul de ministru al Turismului de la Mircea Titus Dobre, care a condus ministerul in timpul Guvernului Mihai Tudose.Bogdan Gheorghe Trif are 41 de ani si este casatorit.…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la învestirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Întrebat daca premierul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul desemnat Viorica Dancila vor avea marți o intalnire cu liderii UDMR, la ora 13, anunța Antena3. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca Rovana Plumb va face parte din Guvern si cum vede faptul ca ministrii anchetati de DNA sa faca parte din Executiv, el aratand ca, daca va spune ceea ce gandeste, vor sari „gardienii statului de drept” sa-l acuze ca influenteaza justitia.

- Tensiunile privind Declaratia 600 se intensifica si in scandalul iscat de controversatul formular se implica si un fost ministru de Finante. Este vorba despre Eugen Teodorovici, care sustine ca succesorul lui Ionut Misa in Guvernul Viorica Dancila trebuie sa rectifice aceasta eroare si sa renunțe…

- Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan a transmis HotNews.ro clarificari privind legea 29/2018 care anuleaza o serie de obligatii fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari, numarandu-se printre initiatorii acestui proiect.

- Tracey Crouch, in prezent ministru al sportului și al societații civile in guvernul Theresei May, va prelua un mandat suplimentar creat in memoria deputatului labourist Jo Cox, care a fost ucisa de un fanatic de dreapta in iunie 2016 , scrie Time. Premierul britanic Theresa May a numit, joi, primul…

- Adrian Nastase trage un semnal de alarma și spune ca Guvernul nu e o instituție a partidului iar Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Nastase considera ca pentru PSD aceasta este ultima șansa la caștigarea alegerilor parlamentare…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o discutie in urma careia vom lua…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, pleaca in Georgia constienta ca o asteapta, sambata, un meci foarte greu, dar cu speranta unei victorii in fata lui RC Batumi, in faza eliminatorie a Continental Shield, cea de-a treia competitie valorica europeana intercluburi. ''Ne…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor. Dragnea i a multumit Doinei Pana pentru activitatea depusa…

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea, au ales sa petreaca Sarbatorile de Iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni. Astfel, presedintele Klaus Iohannis și-a petrecut sarbatorile atat la Sibiu,…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Modificarea legii privind organizarea si functionarea CSM Senatorii au adoptat joi ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justitiei, promovate de actuala majoritate parlamentara. Este vorba de proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca PNL a depus la Curtea Constitutionala (CCR) sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a Agentiei Nationale de Integritate (ANI) si cere societatii sa „strige din rasputeri” demisia lui Liviu Dragnea.

- Protestul desfasurat, luni seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarea legilor justitiei s-a incheiat fara incidente, in zona mai ramanand dupa ora 21,30 numai cateva zeci de protestatari, in timp ce in unele orase din tara cum ar fi Sibiu sau Cluj au fost pichetate sediile PSD.…

- Liderul grupului PSD Ioan Munteanu a facut aceasta propunere, invocand faptul ca trebuie 'corelate' unele texte cu legile in vigoare. Liderul grupului liberalilor, Raluca Turcan, a solicitat ca acest raport care modifica OUG privind split TVA sa fie discutat in comisie, in regim de urgenta,…

- Plenul Camerei Deputaților a început, azi, cu 30 de minute mai devreme decât ora stabilita inițial, președintele de ședința, Gabriel Vlase, anunțând ca supune la votul final al plenului Statutul magistraților și legea privind ANI. Liderul grupului parlamentar PNL, Raluca Turcan,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finantelor Mateusz Morawiecki in functia de prim-ministru al tarii, dupa ce Beata Szydlo si-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters si PAP. Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia,…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki în funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP.

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki in funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la…

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan acuza PSD si ALDE ca vor sa monopolizeze "forul care decide asupre proiectelor de legi" care intra pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, referindu-se la o modificare adusa la Regulamentul Camerei tot in proiectul depus de Florin Iordache si care prevede ca, in…

- Liderul liberalilor gorjeni, Dan Vilceanu, crede ca PNL va castiga sefia Consiliului Judetean la alegerile din 2020. Afirmatia a venit in contextul in care se vehiculeaza ca primarul liberal de la Targu Jiu, Marcel Roman...

- Plenul Camerei Deputatilor a tinut, in deschiderea sedintei de miercuri dimineata, un minut de reculegere pentru Regele Mihai I, care a murit marti, fiind apoi proiectate imagini din timpul discursului sustinut de Majestatea Sa in 2011 in Parlament. Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan a propus sistarea…

- Deputații Uniunii Creștin-Sociale (CSU) germane in legislativul regional bavarez l-au desemnat pe actualul ministru de finanțe al landului, Markus Soeder, drept candidat la funcția de premier al Bavariei, transmit Reuters, dpa și AFP. * Germania: Horst Seehofer, pregatit sa demisioneze de…

- Imaginea liberalei Raluca Turcan, in peisajul politic a evoluat, de-a lungul timpului. A caștigat alegerile in Sibiu cu scor mai mare decat partidul, la toate alegerile parlamentare. Este la al patrulea mandat in Parlament, și a condus interimar PNL-ul, din decembrie 2016, pana la Congres, intr-o perioada…

- Președinta PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, a declarat joi seara ca "înțelepciunea este o caracteristica mult mai pregnanta la doamne, decât la domni", informeaza Agerpres. "Înțelepciunea caracterizeaza doamnele. E o caracteristica mult mai pregnanta la doamne…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 201 Ramnicu Valcea – Piatra-Olt este momentan oprita in zona localitatii valcene Govora, dupa ce locomotiva trenului Regio 2071 (pe relatia Ramnicu Valcea – Piatra-Olt) s-a…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, afirma ca la mitingurile liberalilor impotriva Guvernului Tudose, organizate in toata țara, participanții "nu s-au redus doar la oameni din randurile partidului", adaugand ca nemulțumirea fața de cei care guverneaza este cea care i-a scos in strada.…

- Motiunea de cenzura depusa saptamana trecuta de PNL si USR va fi citita in plen luni, la ora 16.00, au decis Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor. Decizia a fost luata de conducerea parlamentului intr-o sedinta la ora 13.30. Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan i-a acuzat pe liderii…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a respins luni, pentru a doua oara, motiunea initiata de PNL, impotriva ministrului Energiei, intitulata „Romania in bezna. PSD si ALDE fura curent”. Pe 14 noiembrie documentul a fost redepus, dupa ce a fost respins de Biroul permanent. Liderul deputatilor PNL,…

- Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca președintele Klaus Iohannis "știe bine și e la curent demult" cu al treilea dosar pe care il are la DNA. "El îl vede și îl știe bine, e la curent demult cu asta. Nu a spus nimic nou, probabil…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat joi ca moțiunea de cenzura va fi depusa cel mai probabil vineri, iar parlamentarii de la partidul Pro Romania vor comunica pana atunci daca susțin sau nu acest text. Turcan a avut o întâlnire la Palatul Parlamentului cu deputații…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat miercuri ca PMP strange semnaturi pentru motiunea de cenzura, iar liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a precizat ca deputatii grupului vor analiza luni textul motiunii.

- Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a anunțat miercuri ca PMP strange semnaturi pentru moțiunea de cenzura, iar liderul grupului minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, a precizat ca deputații grupului vor analiza luni textul moțiunii. "A fost o întâlnire foarte…

- UDMR anunța ca nu va semna motiunea de cenzura a PNL. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor a declarat la RFI ca, in relația dintre UDMr și PNL, ”lucrurile s-au stricat enorm de mult”, in ultimul an. Liderul UDMR a mai spus ca formatiunea sa va depune amendamente la masurile fiscale adoptate de Guvern.…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat marți ca liberalii vor incepe discuții cu toate grupurile parlamentare din Opoziție pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care intenționeaza sa o depuna la Parlament. "Astazi (marți — n.r.) avem doua întâlniri cu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost huiduit pe strada, joi, in timpul vizitei la Deva, de un barbat care i-a strigat: „Infractorule!” și „Penalule!”. Unul dintre liderii județeni ai social-democraților, care-l insoțea pe Dragnea, i-a strigat barbatului ca el este mai infractor și l-a injurat. ”Dragnea…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea a afirmat, miercuri, ca nu planificase sa ajunga la sediul PSD Sibiu si a decis, impreuna cu premierul Mihai Tudose, sa faca o vizita neanuntata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta."Nu a fost planul sa mergem la sediu. (...) Noi am fost la spital. (...)…

- In urma cu mai bine de doi ani, prin septembrie 2015, demonstram (cu argumente legale, administrative și profesionale imbatabile) ca Brașovului TREBUIE, IN MOD ESENȚIAL, sa-i fie destinat un spital regional. Iata ca acum argumentația mea este dovedita ca fiind CORECTA prin aceasta decizie a actualului…

- Initiativa legislativa, depusa la inceputul anului de doi senatori liberali, prin care se cere ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie daca sunt trimisi in judecata pentru infractiuni de coruptie sau de fals se afla luni pe ordinea de zi a Senatului pentru vot final. Initiativa…