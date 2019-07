Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, avertizeaza ca Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un "ordin nociv", prin care se intentioneaza reducerea sumelor alocate unora dintre pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. Turcan solicita sa se suplimenteze sumele la urmatoarea rectificare bugetara.CITEȘTE…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat ca incepand de luni, 1 iulie 2019, au fost introduse alte 182 de medicamente noi in Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piața in Romania, a prețurilor de referința generice și a prețurilor de referința inovative…

- Rovana Plumb a fost aleasa vicepreședintele grupului social-democraților in Parlamentul European.”Sunt onoarata de susținerea colegilor pei din PSD, cat și colegilor familiei politice din care facem parte, Partidul Socialiștilor și Democraților Europeni. Ma bucur ca pot sa reprezint atat PSD…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat marti, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterile pe motiunea de cenzura, in prezenta membrilor Guvernului, ca cel putin inca doi miniștri ar trebuie sa fie la puscarie: Sunteți guvernul incompetent și nedemocrat al lui…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca este "o zi trista pentru Romania", dar nu pentru ca "un infractor ajunge la puscarie", ci fiindca el ocupa a treia functie in stat. "Este o zi trista si fiindca partidul pe care il reprezinta acel infractor nu se dezice de el nici in ultimul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a postat joi un mesaj pe Facebook prin care celebreaza 9 mai ca ziua independenței de stat a Romaniei, dar și ca ziua Europei. Dragnea și-a incheiat mesajul cu indemnul ”Ne vedem la Iași!”, avand in vedere ca PSD organizeaza azi, chiar in ziua summit-ului european de la Sibiu,…

- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca bolile cardiovasculare reprezinta in continuare principala problema de sanatate in Romania, iar aproximativ 60% din totalul deceselor inregistrate la nivel national sunt provocate de boli cardiovasculare. In vara, va fi lansat apelul pentru implementarea unui program…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a cerut joi excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu din Alianța Liberal-Democraților Europeni. „Din pacate, situația din Romania continua sa regreseze. Grupul ALDE a decis la inceputul lui aprilie sa excluda ALDE Romania. Ne…